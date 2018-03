Mögen Sie Guillermo del Toros Filme?

"The Shape of Water" ist der neueste Erfolg des mexikanischen Regisseurs. Welcher seiner Filme hat Ihnen am besten gefallen? Stimmen Sie ab!

"Es ist wichtig zu wissen, was man nicht will. Ich mache einen Film und dann den nächsten. Das kann ein Blockbuster sein, ein Independentfilm, eine europäische Produktion oder meinetwegen Laientheater", so der mexikanische Regisseur und Drehbuchautor über seine Arbeitsweise. Das Übernatürliche, Düstere und Fantastische hat es ihm schon immer angetan. Von seinem ersten Film "Cronos" aus dem Jahr 1993 bis zu "The Shape of Water" blieb er diesen Wurzeln treu – und hat dabei auch keine Angst vor ungewöhnlichem Material, wie das Actionspektakel "Pacific Rim" beweist. Nun konnte del Toro bei den diesjährigen Academy Awards für seinen neuesten Film endlich auch zwei Oscars seiner Sammlung an Auszeichnungen hinzufügen.

Filmkritiker Roger Ebert sagte einst über ihn: "Er ist einer der herausforderndsten Regisseure im Phantasy-Genre, denn er erfindet von Grund auf oder adaptiert den Stoff in seine eigene Vision." Und im STANDARD heißt es: "Del Toro gilt als Qualitätsgarant für fantastisches Kino. Mit seinen beiden 'Hellboy'-Filmen und mehr noch mit den in Spanien realisierten Arbeiten 'Pan's Labyrinth' und 'The Devil's Backbone', die surreale Innenwelten mit viel Liebe zum plastischen Detail ausmalten, hat er sich bei Publikum und Kritik als einer der originellsten Regisseure auf diesem Gebiet durchgesetzt."

Welchen Guillermo-del-Toro-Film mögen Sie am liebsten?

Und warum? Stimmen Sie ab! Von welchem waren Sie eher enttäuscht? Und welche Geschichte wollen Sie von dem Regisseur gern verfilmt sehen? (aan, 19.3.2018)