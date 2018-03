Thiem rechnet mit rund einem Monat Pause

Nach verletzungsbedingter Aufgabe in Indian Wells hofft ÖTV-Star auf Tour-Rückkehr in Monaco

Wien – Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem rechnet nach seinem verletzungsbedingten Aus in Indian Wells mit einer längeren Pause. Wie der Niederösterreicher am Mittwochabend auf Facebook schrieb, arbeite er auf ein Comeback in Monte Carlo hin. "Insgesamt eine bittere Enttäuschung, wie ihr euch vorstellen könnt, aber ich werde alles geben, um zur Sandsaison dann wieder fit zu sein", schrieb Thiem.

Das Turnier im Fürstentum ist der Startschuss zur europäischen Sandplatz-Saison und beginnt am 15. April. Thiem wird Österreich im Davis Cup auswärts gegen Russland (6./7. April) somit aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung stehen. Der Weltranglisten-Sechste zog sich in Indian Wells laut Medienberichten einen Haarriss im rechten Knöchel zu.

Eine genaue Diagnose soll nach der Rückkehr nach Wien sowie einer weiteren Untersuchung am Freitag erfolgen. "Was ganz genau passiert ist und wie lange ich pausieren muss, wird sich erst in Österreich heraus stellen", schrieb Thiem. (APA, 15.3.2018)