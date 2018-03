Mann verletzte Security in türkischem Generalkonsulat in Wien

Weil sein alter Pass eingezogen wurde – Festgenommen und auf freiem Fuß angezeigt

Wien – Weil sein alter Pass eingezogen hätte werden sollen, ist ein 37-jähriger Mann Mittwochmittag im Generalkonsulat der Türkei in Wien-Hietzing durchgedreht. Der Türke verletzte bei einem Gerangel einen Sicherheitsmitarbeiter leicht. Ein Polizist, der die diplomatische Einrichtung bewachte, nahm den Mann fest. Der 37-Jährige wurde wegen Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.

Kurz vor 12.00 Uhr wollte der Mann im Generalkonsulat in der Hietzinger Hauptstraße 29 seinen Pass verlängern lassen. Ihm wurde mitgeteilt, dass sein alter eingezogen wird. "Er schrie herum, entriss seinen alten Reisepass und wollte flüchten", berichtete Polizeisprecher Harald Sörös. Der Security stellte sich ihm in den Weg. "Bei einer Rangelei wurde er am Ohr verletzt", sagte Sörös.

Zwei Polizisten sind zur Objektbewachung des Generalkonsulats eingesetzt. Ein Beamter konnte den 37-Jährigen schließlich beim Eingang fassen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. (APA, 15.3.2018(