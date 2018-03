Wie hat sich Ihr Sexleben in der Beziehung verändert?

Von ungezügelter Leidenschaft bis quasi nicht vorhandenem Sexleben. Wie sind Ihre Bettgeschichten in einer langjährigen Beziehung?

Ungezügelte Leidenschaft und Lust, ein Leben außerhalb des Bettes ist kaum vorstellbar und eigentlich sinnlos. So ist es für viele Liebespaare zu Beginn der Beziehung. Mit der Dauer der Beziehung nimmt vielfach die Häufigkeit des Sex ab, der Alltag schleicht sich ein, und für Intimität bleibt oft zu wenig Zeit – vor allem bei Eltern. Denn zwischen Windelwechseln und Schlafmangel kommt der Sex bei manchen Paaren zu kurz, so wie User "Sebigbos" im STANDARD-Forum schreibt:

Und manchmal kann es schon so geil sein, sich einfach ins Bett zu legen und nur zu schlafen, dass man dabei stöhnen muss, wie ein Twitter-User schreibt:

Ich habe gerade beim Reinlegen ins Bett "ohja...mhhhgeil" gestöhnt. Wenigstens denken meinr Nachbarn jetzt, ich hätte ein Sexleben. — Freier Journalistenwolf (@steppenwxlf) March 13, 2018

Wie oft ist eigentlich am besten?

Für User "quisquam" bedeutet Sex Freude am Leben:

Was im Bett aber glücklich macht und wie oft ein Paar Sex haben will, variiert natürlich. Die Forscherin Amy Muise von der University of Toronto untersuchte, inwiefern die Häufigkeit von Sex das Wohlbefinden beeinflusst. Dabei zeigte sich, dass Sex einmal pro Woche mit hoher Zufriedenheit einhergeht. Haben Paare öfter Sex, steige diese Zufriedenheit nicht, bei weniger Sex sinke die Zufriedenheit allerdings. Das Ergebnis gilt aber nur für Menschen, die in einer Beziehung leben.



Sind Sie mit Ihrem Sexleben zufrieden?

Wie haben sich Ihre intimen Momente im Laufe der Beziehung verändert? Können Sie mit Ihrem Partner offen über Sex und sexuelle Wünsche reden? (Judith Handlbauer, 16.3.2018)