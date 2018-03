BVT-Affäre: Grüne laden Minister Moser und Kickl am Donnerstag im Bundesrat vor

Die grünen Abgeordneten stellen eine dringliche Anfrage zur Razzia beim Bundesamt für Verfassungsschutz

Wien – Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und Justizminister Josef Moser (ÖVP) müssen im Bundesrat vorstellig werden: Die Grünen haben in der Länderkammer eine dringliche Anfrage an die beiden Regierungsmitglieder gestellt, wie DER STANDARD erfuhr. Kickl und Moser müssen deshalb am Donnerstag in der Sitzung des Bundesrats anwesend sein, um die Anfrage zu beantworten. Anlass ist die Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT). Die Minister beantworten die Fragen ab 16 Uhr.

Die grünen Abgeordneten richten 31 Fragen an Kickl und 17 an Moser. Vom Innenminister wollen sie etwa wissen, warum die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität mit der Hausdurchsuchung beauftragt wurde und ob er ausschließen könne, "dass dadurch mithilfe einer Polizeieinheit unter dem Kommando eines FPÖ-Funktionärs die Gelegenheit der Hausdurchsuchung beim BVT genutzt wurde, um sich dabei auch Zugriff auf Informationen des BVT zum Thema Rechtsextremismus und allfällige FPÖ-Verstrickungen zu verschaffen".

Moser wird unter anderem gefragt, welche Dienststellen mit der Auswertung der sichergestellten Daten beauftragt sind und wer Zugang dazu hat – und ob kopierte Daten auf den neuen Datenträgern schlechter geschützt sind als im System des BVT.

Die Grünen verfügen derzeit über vier Sitze im Bundesrat, nach der ersten Sitzung des neu gewählten Tiroler Landtags werden es nur noch drei sein. Für eine dringliche Anfrage braucht es die Unterschrift von fünf Abgeordneten der Kammer – die fehlende fünfte Unterschrift lieferte eine nunmehr fraktionslose Ex-FPÖ-Bundesrätin. (sefe, fsc, 15.3.2018)