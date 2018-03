Gehen und gegangen werden unter Trumps Regierung

Rex Tillerson ist einer der prominentesten Abgänge. Insgesamt waren es seit Trumps Amtsantritt bereits 47

Allein am Dienstag waren es drei – macht alles in allem 47 Abgänge, seitdem Donald Trump am 20. Jänner 2017 ins Weiße Haus eingezogen ist. Darunter befinden sich Regierungsmitglieder, hohe Staatsbeamte und -beamtinnen, Berater und Beraterinnen. Der 45. US-Präsident war gerade einmal elf Tage im Amt, als er den ersten Rauswurf beschloss:

foto: ap/steven senne Sally Yates – Kommissarische Justizministerin – 11 Tage unter Trump im Amt – GEFEUERT

Sally Yates, damals soeben zur kommissarischen Justizministerin aufgestiegen, wurde geschasst, nachdem sie das Einreiseverbot für Menschen aus sieben muslimischen Ländern kritisiert und ihr Ressort angewiesen hatte, das Dekret juristisch nicht zu verteidigen.

Im September des Vorjahrs kam dem Präsidenten erstmals ein Minister abhanden:

foto: apa/afp/mandel ngan Tom Price – Gesundheitsminister – 232 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

Gesundheitsminister Tom Price geriet unter Druck, da er auf Staatskosten zu hohen Preisen in Privatjets geflogen war. Zudem galt es, den Kopf für das Scheitern der Abschaffung des von Barack Obama eingeführten Gesundheitssystems hinzuhalten.

Eine der brisantesten Entlassungen stellt jene des FBI-Chefs James Comey im Mai 2017 dar.

foto: ap/alex brandon James Comey – FBI-Direktor – 110 Tage unter Trump im Amt – GEFEUERT

Als Begründung nannte der Präsident die mangelnde Unterstützung Comeys seitens seiner Behörde. Seither steht allerdings der Vorwurf im Raum, Trump habe damit die Untersuchungen des FBI zu den russischen Hackerangriffen während des US-Wahlkampfs sowie zu den möglichen illegalen Verbindungen von Trump-Mitarbeitern nach Moskau eindämmen wollen. Für Aufsehen sorgte auch der Rückzug Michael Flynns, zumal der Nationale Sicherheitsberater im Februar 2017 nach gerade einmal dreieinhalbwöchiger Amtszeit wieder gehen musste.

foto: ap/carolyn kaster Michael Flynn – Nationaler Sicherheitsberater – 23 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

Zum Verhängnis waren Flynn dessen Russland-Kontakte sowie seine irreführenden Angaben zu Telefonaten mit dem russischen Botschafter geworden. Mit einem neuen Negativrekord wurde Flynn im vergangenen Juli von Anthony Scaramucci abgelöst:

foto: ap/pablo monsivais Anthony Scaramucci – Kommunikationsdirektor – 10 Tage unter Trump im Amt – GEFEUERT

Der Kommunikationsdirektor hielt sich zehn Tage im Amt. Zwar erfolgte sein öffentliches Desavouieren des damaligen Stabschefs Reince Priebus durchaus im Sinne des Präsidenten – Priebus warf später auch tatsächlich hin.

foto: ap/susan walsh Reince Priebus – Stabschef – 188 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

Allerdings dürfte Scaramucci mit seinem vulgären Tonfall dann doch den Bogen überspannt haben.

Dem ehemaligen Heimatschutzminister John Kelly, der als Stabschef nachfolgte, kam anschließend die Rolle zu, etwas Ruhe und Disziplin ins chaotische Weiße Haus zu bringen. So richtig gelingen wollte ihm das nicht.

foto: ap/j. scott applewhite Hope Hicks – Kommunikationschefin – 403 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN

Ende Februar trat Kommunikationschefin Hope Hicks zurück, eine Woche später Trumps oberster Wirtschaftsberater Gary Cohn, da er die von seinem Chef angekündigten Strafzölle auf Aluminium und Stahl ablehnte.

foto: reuters/aaron bernstein Gary Cohn – Oberster Wirtschaftsberater – 410 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN

Und am Dienstag feuerte erstmals seit 1945 ein US-Präsident seinen Außenminister.

foto: ap/jacquelyn martin Rex Tillerson – Außenminister – 416 Tage unter Trump im Amt – GEFEUERT

Nicht nur Rex Tillerson, mit dem der Präsident in Sachen Iran, Nordkorea und Russland über Kreuz lag, stand an dem Tag auf der Abschussliste:

John McEntee – Assistent des Präsidenten – 415 Tage unter Trump im Amt – GEFEUERT

Tillersons Vize Steve Goldstein erwischte es ebenso, außerdem Trumps persönlichen Assistenten John McEntee. Die wenigen moderaten, eigenständigen Köpfe verlassen die Regierung.

Sie machen loyalen Hardlinern Platz, die Trump die Gelegenheit bieten, uneingeschränkter als zuvor seine Agenda umzusetzen. Fraglich ist nun, ob der "Selbstmordpakt", den Tillerson, Verteidigungsminister James Mattis und Finanzminister Steven Mnuchin geschlossen haben sollen, schlagend wird: Demnach gehen alle, wenn einer gehen muss. Es sei denn, Trump kommt ihnen zuvor. Im Visier hat dieser angeblich in erster Linie den Nationalen Sicherheitsberater H. R. McMaster, Justizminister Jeff Sessions und dessen Vize Rod Rosenstein.

Die weiteren Entlassungen und Rücktritte:

Paul Winfree – Präsidentenberater – 330 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN

Andrew McCabe – Stellvertretender FBI-Chef – 374 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

Thomas Shannon – Staatssekretär im Außenministerium – 385 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN

Katie Walsh – Vizestabschefin – 68 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

John Feeley – Botschafter in Panama – 385 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

Omarosa Manigault – Kommunikationsdirektorin – 340 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN

Jamie Johnson – Sektionschef im Heimatschutzministerium – 230 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

Carl Higbie – Abteilungsleiter im Freiwilligendienst – 153 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

Rob Porter – Stabssekretär – 385 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

William Bradford – Sektionschef im Energieministerium – 120 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

Mark Corallo – Sprecher der Rechtsabteilung – 59 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN

foto: reuters/moritz hager Steve Bannon – Chefstratege – 209 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK



Mike Dubke – Kommunikationsdirektor – 89 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN

Kathleen Toria McFarland – Sicherheitsberaterin – 118 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

Rich Higgins – Strategischer Sicherheitsberater – 176 Tage unter Trump im Amt – GEFEUERT

Carl Icahn – Präsidentenberater – 211 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN

Preet Bharara – Bundesanwalt aus New York – 51 Tage unter Trump im Amt – GEFEUERT

Dina Powell – Stellvertretende Nationale Sicherheitsberaterin – 304 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN

John Thompson – Leiter der Statistikbehörde – 110 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

Josh Raffel – Stellvertretender Kommunikationsdirektor – 402 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN

Taylor Weyeneth – Vizestabschef Drogenkontrolle – 364 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

Derek Harvey – Sektionschef im Sicherheitsrat – 182 Tage unter Trump im Amt – GEFEUERT

Rick Dearborn – Stellvertretender Stabschef – 383 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN

foto: ap/pablo martinez mons Sean Spicer – Pressesprecher – 181 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN

Walter Shaub – Chef der Ethikbehörde – 185 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

George Sifakis – Leider der Öffentlichkeitsarbeit – 204 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN

Jeremy Katz – Vizedirektor im Wirtschaftsrat – 340 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN

Tera Dahl – Vizestabschefin im Sicherheitsrat – 166 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

Maliz Beams – Beraterin im Außenministerium – 97 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN

Angella Reid – Amtsdienerin – 106 Tage unter Trump im Amt – GEFEUERT

foto: ap/susan walsh Sebastian Gorka – Präsidentenberater – 211 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

Craig Deare – Berater des Nationalen Sicherheitsrat – 396 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

Michael Short – Assistent der Pressesekretärin – 185 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

Elizabeth Southerland – Sektionsleiterin im Umweltamt – 193 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN

Ezra Cohen-Watnick – Sektionschef im Sicherheitsrat – 188 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

Vivek Murthy – Leiter des Öffentlichen Gesundheitsdiensts – 92 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

RIchard Cordray – Leiter des Konsumentenschutzbüros – 308 Tage unter Trump im Amt – ZURÜCKGETRETEN UNTER DRUCK

(Anna Giulia Fink, Fabian Sommavilla, 15.3.2018)