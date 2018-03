Großbrand in Tiroler Lagerhalle

Ursache unklar – Keine Verletzten

Inzing – In einer "Biobeet-Halle" auf einem Firmengelände in Inzing (Bezirk Innsbruck Land) ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Großbrand gekommen. Ein Übergreifen auf anliegende Hallen konnte verhindert werden, berichtete die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. In der Halle waren laut Angaben des Brandschutzbeauftragten nur ungefährliche Stoffe zwischengelagert.

Um Schäden zu verhindern, wurde die über der Halle verlaufende Stromleitung abgeschaltet und einige Stunden später wieder in Betrieb genommen. Im Einsatz standen 89 Feuerwehrleute aus Inzing, Polling und Zirl. (APA, 15.3.2018)