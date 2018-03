Grabner schießt bei historisch hohem Sieg erstes Tor für Devils

New Jersey fügt Golden Knights höchste Heimniederlage ihrer Geschichte zu

Las Vegas – Michael Grabner hat sein erstes Tor im Dress der New Jersey Devils in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL erzielt. Die Devils überrollten am Mittwochabend (Ortszeit) die Vegas Golden Knights bei ihrem ersten Antreten in Las Vegas mit 8:3. Der Villacher Grabner leistete nicht nur den Assist zum 3:0, sondern erzielte in der 48. Minute auch das 6:2 für die Devils.

Für New Jersey war es der zweite Auswärtssieg gegen ein Top-Team in Folge. Damit überholen die Devils in der Tabelle wieder die Columbus Blue Jackets mit Thomas Vanek und liegen derzeit in der Eastern Conference auf dem ersten Wildcard-Platz. Columbus war am Mittwoch spielfrei. Es war der höchste Sieg der Devils in dieser Saison und gleichzeitig die höchste Heimniederlage der Golden Knights, die im Oktober 2017 ihren Spielbetrieb aufnahmen. (APA, 15.3.2018)