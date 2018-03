Angriff auf Netflix: Disney baut eigene Video-Streamingsparte auf

Sieht rasant wachsenden Bedarf – Fokus auf familienorientierte Inhalte

Der Medienkonzern Disney baut einen eigenen Bereich für Video-Streamingdienste auf und will damit Platzhirsch Netflix angreifen. Es gebe einen rasant steigenden Bedarf nach Online-Videos in der Welt, teilte der Konzern am Mittwoch mit.

Zielsetzung

Disney wolle unter anderem ab Ende 2019 einen familienorientierten Streaming-Dienst anbieten. Disneys TV-Sender ESPN hat zuletzt viele Abonnenten verloren, die dann zu Netflix wechselten. Der Rivale hat weltweit inzwischen rund 118 Millionen Abonnenten. Auch der Onlinehändler Amazon mischt in dem Geschäft mit einem eigenen Angebot kräftig mit. (Reuters, 15.3.2018)