Nach Journalistenmord: Slowakischer Premier Fico kündigt Rücktritt an

Fico: Nach Journalistenmord befinde sich Slowakei in Krise – Neuwahlen würden Chaos und Unruhe hervorrufen

Bratislava – Als Folge des Mords an dem Investigativjournalisten Ján Kuciak hat der slowakische Ministerpräsident Robert Fico am Mittwoch seinen Rücktritt angeboten. In letzten Tagen werde die Slowakei von einer Krise erschüttert, Neuwahlen würden aber zu Chaos und Unruhe führen, erklärte der Sozialdemokrat am Mittwoch vor Journalisten in Bratislava.

Der ermordete Journalist hatte mehrfach Artikel über korrupte Machenschaften in der Slowakei veröffentlicht. Er wurde am 25. Februar gemeinsam mit seiner Verlobten erschossen. Im Europaparlament forderten Abgeordneten aller maßgeblichen Fraktionen die EU auf, sich an der Aufklärung des Falles zu beteiligen. (APA, 14.3.2018)