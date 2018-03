Dank Twitch: Amazon Prime-Mitglieder erhalten gratis Games

Twitch stockt eigenen Premium-Service um monatliche Spiele auf, Amazon-Abonnenten sind kostenlos dabei

Gegen eine Jahresgebühr bietet der Onlinehändler Amazon Zugang zu seinen Streamingdiensten für Musik und Videoinhalte sowie schnellere und kostenlose Lieferung auf eine Reihe von Produkten. Speziell für Gamer bringt der Service aber noch einen weiteren Vorteil, wenn auch mit einem kleinen Umweg.

Zugute kommt den Spielern, dass Amazon vor ein paar Jahren die Game-Streaming-Plattform Twitch übernommen hat. Diese hat mit "Twitch Prime" seit einiger Zeit ein Premium-Abo im Angebot. Dieses bringt Mitgliedern neben verschiedenen Zusatzfunktionen auch monatlich neue Zusatzinhalte für Spiele. Dies wird nun ergänzt mit komplette Games, verlautet Twitch im eigenen Blog. Bislang brachte man nur vereinzelt komplette Spiele als "Goodie" ein, aktuell etwa "Devil May Cry HD".

Verknüpfung bringt monatliche Spiele

Das nützt auch Amazon Kunden. Was nicht jeder weiß: Wer ein Prime-Konto bei Amazon hat, hat auch Anrecht auf Twitch Prime. Voraussetzung dafür ist, dass man sein eigenes Twitch-Konto mit Amazon verknüpft. Die entsprechende Funktion ist allerdings nicht im Einstellungs-Menü unter dem Punkt "Verbindungen" zu finden, sondern unter "Twitch Prime".

foto: twitch

Als Gratis-Games gibt es ab 15. März (Donnerstag) fünf, teils viel gelobte Indietitel. Im Paket sind "Superhot", "Shadow Tactics", "Oxenfree", "Mr. Shifty" und "Tales from Candlekeep". Im April folgen dann "Tales from the Borderlands", "Tokyo 42", "Kingsway", "Dubwars" und "SteamWorld Dig 2". Einmal im Twitch-Konto "aktiviert" sollen die Titel permanent im Besitz des Nutzers bleiben.

Die Verknüpfung des Twitch- und Amazon-Kontos bringt noch einen weiteren Bonus. Twitch Prime-Mitglieder erhalten bei Amazon zwei Euro Rabatt auf viele vorbestellbare Games. (red, 14.03.2018)