Impfstoffe aus Insektenzellen anstelle von Hühnereiern

Forscherin: Partikel können beliebig designt und zum Immunisieren vor Viren oder gegen Krebs eingesetzt werden

Wien – Viele Impfstoffe gegen Viren werden in Hühnereiern produziert. Dabei können aber aktive Erreger entstehen und die Zahl der Eier ist begrenzt. Die Wiener Forscherin Reingard Grabherr entwickelte mit Kollegen daher eine Methode, Virus-ähnliche-Partikel (VLP) auf alternativem Weg herzustellen: konkret in Insektenzellen. Sie können beliebig designt und zum Immunisieren vor Viren sowie gegen Krebs eingesetzt werden, sagt Grabherr.

Die Vorlagen, wie die Virus-ähnlichen-Partikel aussehen sollen, brachten die Forscher mit einer sogenannten Genfähre (Baculoviren, die ausschließlich wirbellose Tiere befallen) in die Insektenzellen. "Dafür sind in der Regel ein bis zwei Gene als Bauplan ausreichend", sagte Grabherr, die am Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) und am Department für Biotechnologie der Universität für Bodenkultur Wien forscht. Die Baculoviren vermehren sich in den Zellen, die Baupläne werden abgelesen und umgesetzt, und die fertigen VLP ausgeschleust. Sie werden "geerntet" sowie aufgereinigt, und sind als Impfstoff verwendbar.

Vielseitig

Man kann die Baupläne so verändern, dass die Virus-ähnlichen-Partikel für medizinische Anwendungen durch die Blut-Hirn-Schranke gelangen, oder Merkmale von Tumorzellen auf die Partikel setzen, um sie als Krebs-Impfstoffe zu nutzen, so Grabherr. Es wäre auch möglich, Wirkstoffe in den VLP zu verpacken.

Damit der Prozess reibungslos funktioniert, haben ihre Kollegen an der Cornell University in New York (USA) eine neue Insekten-Zelllinie hergestellt, denn die bisher gebräuchlichen Insektenzellen waren mit zusätzlich Viren verunreinigt, die zwar ebenfalls ungefährlich sind, aber die Produktion gefährden, sagte sie.

Am Kompetenzzentrum acib habe man die Prozessentwicklung durchgeführt, damit die Produktion in einem brauchbaren Maßstab läuft. "Wir entwickelten auch Methoden, um die hergestellten VLP genau zu charakterisieren, denn für medizinische Anwendungen muss man ganz genau wissen, wie sie ausschauen und was drinnen ist", erklärte Grabherr. (APA, red, 15. 3. 2018)