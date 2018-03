TV- und Radiotipps für Donnerstag, 15. März

Schwerpunkte zu Stephen Hawking auf ORF 1, dem "Anschluss" auf ORF 2 und der anstehenden Russland-Wahl auf ORF 3

17.30 MAGAZIN

Einmal dafür, einmal dagegen – wie glaubwürdig ist Politik? Ob Rauchverbot, Ceta oder Novomatic – Politiker wechseln oft die Seiten. Was ist für eine neue politische Kultur der Zuverlässigkeit zu tun? Zu Gast sind die oberösterreichischen Landtagsabgeordneten Severin Mayr (Grüne) und Gerald Weilbuchner (ÖVP). Bis 18.30, www.dorftv.at

18.30 MAGAZIN

konkret: Bitcoin – Gefährliches Spekulationsobjekt oder Währung der Zukunft? Kryptowährungen haben einige Vorteile gegenüber normalem Geld, sind aber starken Kursschwankungen unterworfen. Sind sie als Währung ungeeignet? Im Studio diskutieren Helmut Ettl von der Finanzmarktaufsicht und Johannes Grill vom Verein Bitcoin Austria, die sehr unterschiedliche Ansichten vertreten. Bis 18.51, ORF 2

18.55 IN MEMORIAM

The Big Bang Theory In Gedenken an den am Mittwoch verstorbenen Physiker und Autor Stephen Hawking zeigt der ORF Folgen mit Hawking in Gastrollen. Zwei weitere Folgen stehen um 19.20 und um 23.10 auf dem Programm. Bis 19.20, ORF 1

19.40 REPORTAGE

Re: Eine Klinik in Jerusalem Zehn Kilometer westlich von Jerusalem liegt die größte Klinik des Nahen Ostens: das Hadassah-Hospital. Palästinensische und israelische Chirurgen retten hier jeden Tag gemeinsam Leben. Die Organisation "Ein Herz für den Frieden" unterstützt Familien aus den besetzten Gebieten, die sich teure Operationen nicht leisten können. Bis 20.15, Arte

foto: spiegel tv Dr. Ibrahim Abu Zahira ist Palästinenser in Israel, vor allem ist er aber Facharzt für Neonatologie und Kinderkardiologie am Hadassah-Hospital.

20.15 IN MEMORIAM

Die Entdeckung der Unendlichkeit (The Theory of Everything, GB 2014, James Marsh) Bewegende Biografie nach Jane Hawkings Memoiren über das Leben mit dem weltweit bekanntesten zeitgenössischen Astrophysiker Stephen Hawking. Eddie Redmayne nimmt mit großartiger Unterstützung von Felicity Jones den Kampf gegen die Nervenerkrankung ALS auf und erhielt dafür den Oscar und den Golden Globe als bester Hauptdarsteller. Bis 22.25, ORF 1

21.05 "ANSCHLUSS"

Menschen & Mächte: Heldenplatz – Heldenbilder Wie haben sich Heldenbilder im Lauf der Jahrhunderte verändert? Und welche Rolle spielen Frauen in der überwiegend männlichen "heldischen Gedenkkultur"? Bis 22.00, ORF 2

foto: orf Heldenplatz um 1900.

21.10 DISKUSSION

Inside Moskau Carola Schneider (ORFKorrespondentin), Johannes Eigner (Botschafter in Moskau), Siegfried Wolf (Unternehmer) und Pjotr Fedosow (Politologe) diskutieren bei Ingrid Thurnher über die Sanktionen gegen Russland. Bis 21.55, ORF 3

22.00 MAGAZIN

Im Brennpunkt 1) Putins leere Kassen: In der russischen Provinz regieren Korruption, Misswirtschaft und Beamtenwillkür. Investitionen in Industrie und Infrastruktur bleiben aus. 2) Krim – Unter Russlands schützender Hand: Wie geht es den Menschen vor Ort? 3) Mein Moskau: Carola Schneider zeigt die Metropole abseits von Touristenattraktionen. Bis 23.55, ORF 3

foto: wdr/darya zhdanova/wdr/darya zhdanova Erste-Hilfe-Fahrzeuge in einer kleinen Stadt im Ural: Nur noch zwei von vier fahren.

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Albtraum Traumfigur? Machen Diäten krank? Während fast jeder zweite Österreicher übergewichtig ist, versprechen Diäten, viele Kilos in wenigen Tagen zu verlieren. Ist das noch gesund? Mit Daniel Aminati (Abhnehmcoach), Georg Tentshert (Adipositasexperte), Manuela Wafzig ("Yoga für dicke Frauen"), Ina Holub (Übergrößen-Modeunternehmerin) und Uwe Knop (Ernährungswissenschafter). Bis 23.30, Servus TV

22.20 IN MEMORIAM

Newton spezial: Stephen Hawking Hawkings Bücher erreichten ein Millionenpublikum, in Fachkreisen ist seine Arbeit als Wissenschafter aber umstritten. Bis zum Schluss wollte er der Welt beweisen, dass er mit seinen Theorien recht hat. Doch nicht nur gegen seine Kritiker kämpfte er jahrzehntelang an, sondern auch gegen die Krankheit ALS. Bis 23.10, ORF 2

22.30 "ANSCHLUSS"

ZiB 2 History Live vom Balkon der Neuen Burg am Heldenplatz, wo Adolf Hitler vor exakt 80 Jahren den "Anschluss" verkündete. Zeitzeugen erzählen von Jubel, Terror, Flucht und Verfolgung. Zu Gast bei Armin Wolf sind außerdem der frühere Bundeskanzler Franz Vranitzky und die Direktorin des Hauses der Geschichte, Monika Sommer. Bis 23.10, ORF 2