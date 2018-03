Kriechmayr und Mayer gewinnen ex aequo Abfahrt von Aare

Feuz holt die Weltcupkugel – Kriechmayr und Mayer auf die Hundertstelsekunde gleich

Aare – Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer haben beim Weltcupfinale in Aare ex aequo die Abfahrt gewonnen. Das ÖSV-Duo distanzierte Beat Feuz auf Rang drei, der Schweizer gewann damit die kleine Kristallkugel der Abfahrts-Disziplinenwertung. Feuz' letzter verbliebener Konkurrent Aksel Lund Svindal hätte 60 Punkte aufholen müssen, wurde aber Vierter.

Für Österreichs Ski-Herren war es der erste Abfahrts-Weltcupsieg seit dem 28. Jänner 2017, damals gewann Hannes Reichelt in Garmisch-Partenkirchen. (red, 14.3.2018)

Endstand der Herren-Abfahrt beim Weltcup-Finale:

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:20,21

1. Matthias Mayer (AUT) 1:20,21

3. Beat Feuz (SUI) 1:20,25 +0,04

4. Aksel Lund Svindal (NOR) 1:20,33 +0,12

5. Thomas Dreßen (GER) 1:20,45 +0,24

6. Maxence Muzaton (FRA) 1:20,51 +0,30

7. Max Franz (AUT) 1:20,53 +0,32

8. Johan Clarey (FRA) 1:20,63 +0,42

9. Kjetil Jansrud (NOR) 1:20,64 +0,43

10. Brice Roger (FRA) 1:20,65 +0,44

11. Adrien Theaux (FRA) 1:20,71 +0,50

12. Marco Odermatt (SUI) 1:20,85 +0,64

13. Dominik Paris (ITA) 1:20,91 +0,70

14. Hannes Reichelt (AUT) 1:20,92 +0,71

15. Manuel Osborne-Paradis (CAN) 1:20,93 +0,72

16. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:21,02 +0,81

17. Marc Gisin (SUI) 1:21,05 +0,84

18. Christof Innerhofer (ITA) 1:21,08 +0,87

19. Mauro Caviezel (SUI) 1:21,35 +1,14

20. Martin Cater (SLO) 1:21,40 +1,19

21. Gilles Roulin (SUI) 1:21,41 +1,20

22. Romed Baumann (AUT) 1:21,49 +1,28

23. Andreas Sander (GER) 1:21,60 +1,39

24. Bryce Bennett (USA) 1:21,98 +1,77

Ausgeschieden: Emanuele Buzzi (ITA)

Anmerkung: Weltcup-Punkte nur für die Top 15