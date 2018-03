St. Patrick's Day: Wie gut kennen Sie Irland?

Der irische Nationalfeiertag wird nicht nur auf der Grünen Insel gefeiert. Aber was wissen Sie sonst noch über das Land?

Am 17. März wird die Welt wieder grün, Irland feiert seinen Nationalheiligen Patrick. Aber nicht nur in Irland wird diese Tradition begangen, den Brauch, sich grün zu kleiden und grünes Bier zu trinken, hat die irische Community in viele Länder getragen, wo er mittlerweile auch für Nichtiren eine Gelegenheit ist, ausgelassen zu feiern.

Landschaft, Guinness und Whiskey

Abseits des Nationalfeiertages bietet aber Irland oder Éire, wie das Inselland auf Irisch genannt wird, vor allem eine beeindruckende Landschaft. Küsten und Klippen, so weit das Auge reicht, sowie Nationalparks und Seen. Geschichtlich Interessierte kommen in den Städten Irlands auf ihre Rechnung, wo sie unter anderem den Campus des Trinity College oder das Dublin Castle besuchen können.

Was man auf keinen Fall verpassen sollte, ist ein Pubbesuch. Für Bierliebhaber lohnt sich ein Abstecher in das Guinness Storehouse. Und wer es hochprozentiger will, kann sich in den Destillerien durch Single Malts, Blended Whiskeys und Single Pot Stills kosten.

Wie gut kennen Sie Irland?

Feiern Sie den St. Patrick's Day, oder können Sie mit der Tradition so gar nichts anfangen? Haben Sie Irland schon einmal bereist? Welche Tipps haben Sie für die STANDARD-Community? Posten Sie Ihre Kommentare im Forum. (haju, 16.3.2018)