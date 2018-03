Sofia Goggia holt drei Punkte vor Vonn Abfahrtskugel

Italienerin reicht bei letzter Abfahrt in Aare in Herzschlagfinale zweiter Platz hinter Vonn

Aare – Die in Führung liegende Lindsey Vonn hat bis zur letzten Läuferin gehofft, dass noch eine Sofia Goggia von Platz zwei verdrängt. Dann wäre ihr die neunte Abfahrtskristallkugel sicher gewesen. Letztlich blieb es bei dem Rennausgang. Vonn gewann am Mittwoch die letzte Weltcup-Abfahrt der Saison in Aare 0,06 Sekunden vor Goggia, die ihr erstes Kristall eroberte. Nicole Schmidhofer wurde Neunte.

Spannender hätte die Entscheidung um die Abfahrtwertung bei den Damen nicht sein können. Auf wegen Windes und schlechter Pistenpräparierung im oberen Teil stark verkürzter Strecke matchen sich in der kürzesten Abfahrt der Weltcupgeschichte die zwei Besten der Saison auf Augenhöhe. Die Zitterpartie endet für Goggia mit einem Happy End. Die Abfahrtskugel ging damit das erste Mal seit 2002 wieder an Italien, als Isolde Kostner zum zweiten Mal in Folge in der schnellsten Disziplin erfolgreich war.

"Noch nie so gelitten"

"Nach Südkorea habe ich mir gesagt, okay, ich habe Gold, aber jetzt muss ich noch die Kugel holen", erzählte Goggia, die gestand. "Ich war wirklich richtig nervös, habe noch nie so gelitten und wie dieses Mal, dass dieses Rennen endlich vorbei ist und das Ergebnis offiziell ist." Die Bedingungen wechselten ständig zwischen leichtem Schneefall und Sonnenschein, da war für jede Nummer noch alles möglich.

Während man Goggia im Zielbereich während des Rennens immer wieder auf dem Boden hocken und nervös an den Fingern spielen sah, reckte Vonn drei Finger in die Kamera. Denn drei Punkte waren es letztlich, die über die Kugel entschieden. "Ich bin volles Risiko gefahren, es war großer Druck da, ich bin trotzdem voll gefahren", erzählte Vonn, die den 82. Weltcup-Sieg ihrer Karriere feierte. Auf den mit 86 Erfolgen schwedischen Rekordhalter Ingemar Stenmark fehlen damit nur noch vier.

Auch Vonn "tut es schon weh"

Sie habe natürlich gehofft, dass noch jemand zwischen sie und Goggia reinfährt. Aber der Verlust der Kugel um drei Punkte würde nicht so sehr schmerzen wie 2011 Platz zwei im Gesamtweltcup hinter der Deutschen Maria Riesch – ebenfalls mit drei Punkten Rückstand. "Aber ich weiß nicht, wie viele Chancen ich noch kriege, deshalb tut es schon weh."

Von den Österreicherinnen punkteten nur Schmidhofer (9./+0,69) und Anna Veith (13./0,95). Ramona Siebenhofer (20./1,25) und Stephanie Venier (22./1,50) blieben außerhalb der Punkteränge, die beim Finale die Top 15 sind. Tagesdritte wurde die US-Amerikanerin Alice McKennis (+0,28). Im Disziplinweltcup kam die verletzungsbedingt fehlende Cornelia Hütter hinter Goggia, Vonn und der Liechtensteinerin Tina Weirather auf Platz vier.

Schmidhofer verpatzte Sprung

Schmidhofer war lange gut mit dabei, allerdings verpatzte sie einem Sprung. "Da sind sechs Zehntel liegengeblieben, es wäre also sonst viel möglich gewesen. Ich muss einfach am Springen weiterarbeiten, es ist für mich eine große Überwindung, es durchzuziehen. Sobald du ein bisschen zögerst, kommt so was raus. Und das Tempo ist fort", sagte die Steirerin.

Sehr genau verfolgte Veith das Rennen nach ihrer Fahrt im Ziel mit. "Drei Punkte Unterschied ist so knapp wie selten, das war extrem spannend. Ich finde, das gehört auch so her, dass man sich bis zum letzten Rennen matcht. Das macht es aus, das macht auch Spaß. Schade dass ich nicht mitmischen habe können. Das hat mich immer extrem gereizt", sagte die Salzburgerin. Nachsatz: "Ich schaue es mir auch deshalb an, damit ich was lernen kann."

Zu ihrer Fahrt meinte sie. "Ich bin froh, dass wir gefahren sind, ich kann jetzt sehr frei in den Super-G morgen gehen. Auch wenn nichts Schwieriges drinnen war, habe ich mich heute noch einmal überwunden, alles rausgequetscht und einen guten Abschluss der Abfahrtssaison geschafft." (APA, 14.3.2018)

Endstand der Damen-Abfahrt beim Weltcup-Finale in Aare:

1. Lindsey Vonn (USA) 55,65

2. Sofia Goggia (ITA) 55,71 +0,06

3. Alice McKennis (USA) 55,93 +0,28

4. Viktoria Rebensburg (GER) 55,98 +0,33

5. Jasmine Flury (SUI) 56,02 +0,37

6. Johanna Schnarf (ITA) 56,08 +0,43

7. Tina Weirather (LIE) 56,14 +0,49

8. Breezy Johnson (USA) 56,21 +0,56

9. Nicole Schmidhofer (AUT) 56,34 +0,69

10. Nadia Fanchini (ITA) 56,36 +0,71

11. Ester Ledecka (CZE) 56,42 +0,77

12. Corinne Suter (SUI) 56,47 +0,82

13. Anna Veith (AUT) 56,60 +0,95

14. Wendy Holdener (SUI) 56,70 +1,05

15. Ragnhild Mowinckel (NOR) 56,74 +1,09

16. Michelle Gisin (SUI) 56,81 +1,16

17. Petra Vlhova (SVK) 56,82 +1,17

18. Tiffany Gauthier (FRA) 56,88 +1,23

18. Kira Weidle (GER) 56,88 +1,23

20. Ramona Siebenhofer (AUT) 56,90 +1,25

21. Tessa Worley (FRA) 57,04 +1,39

22. Stephanie Venier (AUT) 57,15 +1,50

23. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 57,37 +1,72

Ausgeschieden: Stacey Cook (USA), Lara Gut (SUI)

Nicht gestartet: Federica Brignone (ITA)