Grippewelle flaut nur langsam ab

Vergangene Woche sind in Wien 13.500 Menschen neu an Influenza oder einem grippalen Infekt erkrankt

Die saisonale Influenza zieht sich derzeit nur langsam zurück. Vergangene Woche gab es in Wien laut Grippemeldesystem rund 13.500 Neuerkrankungen an Influenza und grippalen Infekten. In der Woche davor waren es 13.900.

"Die Influenzavirusaktivität liegt weiterhin über dem epidemischen Niveau. Letzte Woche konnte weiterhin die prozentuelle Zunahme der Zirkulation der A(H1N1)pdm09-Viren ("Pandemie"-Stamm aus 2009/2010; Anm.) beobachtet werden. 40 Prozent der Virusnachweise waren A(H1N1)pdm09 Viren, und 55 Prozent Influenza B-Viren", berichtete nun das Diagnostische Influenza Netzwerk Österreich (DINÖ) unter Hinweis auf die Zahlen der vergangenen Woche.

Die Kurve zeigt Ähnlichkeiten mit dem Verlauf der saisonalen Influenza in den Jahren 2014/2015 und 2015/2016. 2016/2017 war der Ausschlag beim Erkrankungsgipfel deutlich höher mit knapp 20.000 Erkrankungen um den Jahreswechsel. Im Jahr 2018 gab es bisher maximal 14.200 Neuerkrankungen innerhalb einer Woche. (APA, 14.3.2018)