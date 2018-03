The Script geben kein Ersatz-Konzert in Wien

Show war am Sonntag wegen Erkrankung des Sängers ausgefallen

Wien – Der für vergangenen Sonntag geplant gewesene Auftritt der irischen Popband The Script im Wiener Gasometer war wegen einer Bronchitis-Erkrankung des Sängers Daniel O'Donoghue abgesagt worden. Nun gab das Management bekannt, dass es auch keinen Ersatztermin geben wird.

Die Konzerte in Zürich und Wien könnten nicht nachgeholt werden, weil es der enge Tourplan und die Unverfügbarkeit von Hallen nicht zulassen, hieß es in einem Statement der Band. Karten können bis 14. Mai an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.