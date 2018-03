Superheldinnen, Dystopien und Historienserien: Was sind Ihre aktuellen Empfehlungen?

Jessica Jones ist wieder unterwegs. Die Privatdetektivin mit den Superkräften zieht nach längerer Pause in der zweiten Staffel von "Marvel's Jessica Jones" erneut durch die Straßen New Yorks – Alkoholprobleme, posttraumatische Belastungsstörung und Konflikte aller Art immer mit im Gepäck. Auch für düstere Zukunftsvisionen ist im aktuellen Serienangebot gesorgt. Ewig leben? Kein Problem in "Altered Carbon" – vorausgesetzt, man hat das nötige Geld. Im STANDARD-Forum hat die Serie einige Fans gefunden:

Und wie selbst für die verkorkstesten Menschen Hoffnung besteht, die Liebe zu finden, davon kann man sich in der dritten Staffel von Judd Apatows "Love" überzeugen.

Nostalgie: Von den 90er-Jahren bis zu den Römern

Ein Hauch der 90er-Jahre weht durchs aktuelle Netflix-Angebot. Einmal mit der neuen Nostalgie-Serie "Everything Sucks", die eine Gruppe Teenager durch die ganz gewöhnlichen Fallstricke der Pubertät in einer Zeit vor Smartphones begleitet. Und auch "Party of Five", ein Original aus diesem Jahrzehnt, das das Leben der fünf Salinger-Waisen von trauriger Episode zu trauriger Episode verfolgt, kann man sich nun, viele Jahre später, erneut auf der Streaming-Plattform zu Gemüte führen.

Viel weiter zurück in der Zeit geht es in "Britannia": Hier steht die Eroberung Britanniens im Jahr 43 n. Chr. durch die Römer im Mittelpunkt der Geschichte – zerstrittene keltische Stämme und unheimliche Druiden inklusive. Dieser STANDARD-User ist nicht besonders begeistert:

Welche Serien schauen Sie zurzeit?

Welche neue Serie und Staffeln können Sie empfehlen? Welche haben Sie enttäuscht? Welche verdient mehr Aufmerksamkeit? Welche alte Serie haben Sie wiederentdeckt? Und auf welchen Serienstart freuen Sie sich? Teilen Sie Ihre Empfehlungen im Forum! (aan, 15.3.2018)