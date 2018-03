Laudamotion gab 600 Slots zurück

Lufthansa streicht Direktflüge der insolventen Air Berlin von Berlin nach New York

Wien/Berlin – Laudamotion hat nach aktuellem Stand 600 der zuletzt rund 1.700 Slots ab Österreich von der insolventen Niki an den Slotpool der Flugplankoordination zurückgegeben, sagte Geschäftsführer Wolfgang Gallistl dem STANDARD. Diese Slots werden nun neuen Interessenten zugewiesen. Der Grund für die Retournierung: Laudamotion hat eine deutlich kleinere Flottengröße als Niki.

Die Flugplankoordination gehört zehn Gesellschaftern, den heimischen Flughäfen und den Airlines, sie vergibt im Auftrag des Verkehrsministeriums die Start- und Landerechte (Slots) in Österreich. Die Anzahl der Slots könne sich täglich ändern, so Gallistl, je nachdem, was beantragt wird beziehungsweise was auch verfügbar ist. Welche Destinationen Laudamotion ab Österreich bedienen wird, konnte Gallistl nicht sagen.



Weniger Langstrecke ab Berlin

Nach knapp fünf Monaten streicht die Lufthansa die von der insolventen Air Berlin übernommene Langstreckenverbindung zwischen Berlin und New York. Die Flüge werden in den kommenden Wochen eingestellt und auch nicht von der Lufthansa-Tochter Eurowings übernommen, erklärte das Unternehmen und bestätigte damit einen Bericht des "Tagesspiegels".

Man habe sich gegen einen noch verfügbaren Nachtslot am Flughafen JFK entschieden, da dieser für Kunden unattraktiv sei, so die Begründung. Eurowings werde die Entwicklung an dem New Yorker Flughafen aber weiter beobachten und die Lage neu bewerten, falls sich die Slotsituation, also das zugeteilte Zeitfenster für Starts und Landungen, ändere. Ende Oktober landete der letzte Air-Berlin-Flieger am Berliner Flughafen Tegel. Teile von Air Berlin wurden von der Lufthansa übernommen. (cr, 14.3.2018)