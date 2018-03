Google will keine Werbung für Bitcoin & Co. mehr anzeigen

Damit sollen Anleger geschützt werden. Auch andere unregulierte Finanzprodukte werden künftig ausgeblendet

Frankfurt – Nach dem Online-Netzwerk Facebook will auch Google künftig keine Werbung rund um Bitcoin & Co. mehr anzeigen. Auch Anzeigen für andere unregulierte oder spekulative Finanzprodukte werde Nutzern nicht mehr angezeigt, teilte der Suchmaschinen-Betreiber am Mittwoch mit.

"Diese Maßnahme könnte als eine Art Selbstschutz für Anleger vor Bitcoin und Co. interpretiert werden", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. "Neben der Bandbreite an zahlreichen Risikohinweisen scheinen digitale Taler in eine Art Kategorie für 'gefährliche Güter' eingestuft worden zu sein." Der Bitcoin-Kurs bewegte sich kaum und lag bei 9171 Dollar.

Facebook hatte Ende Januar angekündigt, keine Werbung für Kryptowährungen mehr anzeigen zu wollen. Dies gelte auch für andere Plattformen des Konzerns wie Instagram. (Reuters, 14.3.2018)