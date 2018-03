Stoch auch in Lillehammer top, Kraft Achter

Sechster Saisonsieg für den Polen, die Raw-Air-Gesamtwertung dürfte ihm kaum noch zu nehmen sein

Lillehammer – Kamil Stoch bleibt das Maß der Dinge im Skisprung-Weltcup und steuert auch bei der "Raw-Air"-Serie in Norwegen auf den Gesamtsieg zu. Der Weltcup-Leader aus Polen feierte am Dienstag in Lillehammer seinen bereits sechsten Saisonsieg und gewann vor seinem Landsmann Dawid Kubacki (+ 27,7 Zähler) und dem Norweger Robert Johansson (31,7). Bester Österreicher war Stefan Kraft als Achter.

Stoch führt damit nach fünf von zehn Bewerben der "Raw Air" mit 1.141,5 Punkten klar vor Johansson (+56,2 Punkte) und dessen Landsmann Johann Andre Forfang (86,0). Kraft verbesserte sich in der Gesamtwertung, für die der Sieger am Ende 60.000 Euro Preisgeld kassiert, auf den fünften Rang. Auf Stoch fehlen ihm aktuell fast 100 Zähler.

Der Bewerb war vor allem im zweiten Durchgang, als es wechselnde Rückenwindverhältnisse gab, etwas vom Wind beeinflusst. "Der Sprung hat sich ganz gut angefühlt, aber es ist oben nichts weitergegangen", sagte Doppel-Weltmeister und Vorjahrs-Gesamt-Weltcupsieger Kraft. Als Ausrede wollte er das nicht gelten lassen. "Es sind wieder die Besten vorne, für das Stockerl braucht man auch das Quäntchen Glück", meinte der Salzburger, am vergangenen Sonntag Zweiter in Oslo.

Kraft, dessen Rückenprobleme sich wieder etwas gemildert haben, traut sich durchaus noch eine Steigerung zu. "Das große Ziel sind die Top 3, entschieden wird es sowieso erst in Vikersund", weiß der Pongauer. Auf der Skiflug-Schanze, wo er im Vorjahr den Skiflug-Weltrekord auf 253,5 m geschraubt hatte, werden weit mehr Punkte vergeben als auf den Schanzen davor. Die nächsten Bewerbssprünge sind nun am Mittwoch (Qualifikation) und Donnerstag (Einzel) in Trondheim, ehe in Vikersund von Freitag bis Sonntag die Entscheidung fällt.

Nur zwei weitere Österreicher mit Punkten

Von Kraft abgesehen, mussten die ÖSV-Springer einen Rückschlag hinnehmen: Michael Hayböck (44.) und Clemens Aigner (37.) verpassten das Finale der Top 30. Mit Philipp Aschenwald (21.) und Gregor Schlierenzauer (25.), der in Lillehammer schon sechsmal gewonnen hat, kamen nur zwei weitere Österreicher in die Punkteränge. (APA, 13.3. 2018)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens am Dienstag in Lillehammer:

1. Kamil Stoch (POL) 306,4 (140,5/141,0)

2. Dawid Kubacki (POL) 278,7 (139,0/140,5)

3. Robert Johansson (NOR) 273,7 (137,0/136,5)

4. Andreas Stjernen (NOR) 272,5 (134,5/133,5)

5. Richard Freitag (GER) 271,1 (135,0/141,5)

6. Johann Andre Forfang (NOR) 268,0 (137,0/131,5)

7. Peter Prevc (SLO) 263,4 (134,5/135,0)

8. Stefan Kraft (AUT) 262,2 (135,5/126,5)

9. Stefan Hula (POL) 261,7 (139,5/129,0)

10. Daniel-Andre Tande (NOR) 257,7 (135,5/125,0)

Weiter:

21. Philipp Aschenwald (AUT) 238,1 (133,5/120,5)

25. Gregor Schlierenzauer (AUT) 233,2 (128,0/123,0) 2





"Raw-Air"-Serie (Stand nach zwei von vier Stationen):

1. Stoch 1.141,5 Punkte – 2. Johansson 1.085,3 – 3. Forfang 1.055,5 – 4. Andreas Stjernen (NOR) 1.053,5 – 5. Kraft 1.042,7 – 6. Kubacki 1.040,8 – 7. Tande 1.038,7 – 8. Freitag 1.026,6 – 9. Wellinger 1.010,3 – 10. Ryoyu Kobayashi (JPN) 989,5.

Weiter: 12. Schlierenzauer 976,9 – 20. Hayböck 828,2 – 21. Aigner 815,1 – 28. Aschenwald 711,8