Trump feuert Tillerson: Ein Rauswurf mit Anlauf

Wenn es ein Omen war, dann war es kein gutes. Rex Tillerson kehrte zwar nicht sofort zurück von einer Afrikareise, doch am Samstag ließ er einen Sprecher mitteilen, dass er sich nicht wohl fühle und in Nairobi einen Tag Pause einlege, ohne offizielles Programm. Ein Schwächeanfall eines Außenministers, dessen berufliches Schicksal seit Monaten am seidenen Faden hängt: In Washington bringt so etwas fast zwangsläufig die Gerüchteküche zum Brodeln. Am Dienstagvormittag bestätigte Donald Trump, dass es sich diesmal um mehr handelte als um Spekulationen.

CIA-Direktor Mike Pompeo, schrieb er in einem Tweet, werde der neue Außenminister sein. "Er wird einen fantastischen Job machen! Danke an Rex Tillerson für seinen Dienst." Mit Tillerson geht ein Praktiker, ein Schwergewicht der Geschäftswelt, das Trump auch deshalb ins Kabinett holte, weil es zu seiner Philosophie passte, nach der ein Businessman allemal mehr fertigbringt als ein Politiker. In der Rolle des Spitzenmanagers von Exxon Mobil war der Texaner mit der Reibeisenstimme zwar alles andere als ein Neuling auf dem Feld der Diplomatie, nur hatte er bis dahin die engen Interessen einer Ölgesellschaft vertreten, nicht die deutlich breiter definierten einer Supermacht.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018

Chemie stimmte nie

Zum russischen Präsidenten Wladimir Putin hatte er einen ebenso guten Draht wie zum Königshaus Saudi-Arabiens. Kurzum, Tillersons Name stand für nüchterne Realpolitik. Die Erfahrungen des Managers schienen zu Trumps Ansatz zu passen, die Rolle Amerikas in der Welt auf ein Minimum zu begrenzen, statt rund um den Globus auf demokratische Verhältnisse hinzuarbeiten.

Mit dem Vorgesetzten im Oval Office ist er dann allerdings nie warmgeworden. Die Chemie zwischen beiden stimme nicht, wussten Insider schon vor fast einem Jahr zu erzählen. Trumps egomanische Sprunghaftigkeit gehe dem stoisch wirkenden Ölmann schwer auf die Nerven. Dass es am Ende vor allem inhaltliche Differenzen waren, die Tillersons Abgang besiegelten, hat der Präsident selbst deutlich gemacht, als die Würfel gefallen waren.

"Wir haben einfach nicht dasselbe gedacht", sagte er vor Reportern im Weißen Haus. "Wenn Sie sich den Iran-Deal anschauen: Ich glaube, er ist schrecklich. Er hielt ihn wohl für ganz okay." Er schob einen sarkastisch klingenden Satz hinterher: "Ich denke, Rex wird von jetzt an viel glücklicher sein."

Thema Nordkorea

Bevor der Präsident im Falle Nordkoreas auf eine – zumindest vorläufig – moderatere Linie einschwenkte, war es neben dem einflussreichen Verteidigungsminister James Mattis auch Tillerson, der zur Besonnenheit mahnte. Während Trump mit "Feuer und Wut" drohte, lange bevor er sich zu einem Treffen mit Kim Jong-un bereiterklärte, versuchte sein Chefdiplomat den rhetorischen Attacken die Spitze zu nehmen. Die Tür zum Dialog mit Pjöngjang stehe offen, man habe kein Interesse an einem bewaffneten Konflikt, betonte er, wann immer die verbale Eskalationsspirale außer Kontrolle zu geraten drohte.

Im vorigen Sommer soll er Trump im kleinen Kreis einen "moron", einen "Trottel", genannt haben, was er im Übrigen nie dementierte. Als der Fernsehsender NBC davon erfuhr und es publik machte, schien sein Abgang nur noch eine Frage der Zeit.

Tillerson wollte bleiben

Als Trump Saudi-Arabien im Streit mit Katar volle Rückendeckung gab, bediente sich Tillerson seiner alten Kontakte am Golf, um den Part des neutralen Vermittlers zu spielen. Zuvor hatte er vergeblich davon abgeraten, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen, allein schon aus dem Wunsch heraus, die Allianz mit den Europäern nicht noch mehr zu belasten, als es wegen des Streits um die Nato-Beiträge ohnehin schon der Fall war. Und am Montag fand er nach der Nervengiftattacke im südenglischen Salisbury deutliche Worte an den Kreml, während Trump den Vorfall mit Schweigen überging.

Als die Personalrochade verkündet war, gaben sich Vertraute des Ministers nicht die geringste Mühe zu vertuschen, was sich hinter den Kulissen an Streitigkeiten abgespielt hatte. Tillerson habe die Absicht gehabt, im Amt zu bleiben, allein schon wegen der Fortschritte, die man im Bereich der nationalen Sicherheit gemacht habe, sagte sein Stellvertreter Steve Goldstein. "Der Minister hat nicht mit dem Präsidenten gesprochen und ist sich der Gründe seiner Entlassung nicht bewusst." Kurz darauf wurde bekannt, dass auch Goldstein entlassen wurde.

Mike Pompeo dagegen, Tillersons Nachfolger, scheint sich besten Einvernehmens mit Trump zu erfreuen. Mit seinem selten von Selbstzweifeln geplagten Stil soll er Trump so beeindruckt haben, dass der Präsident schon seit längerem plante, ihn zu befördern. (Frank Herrmann aus Washington, 13.3.2018)