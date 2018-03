Speziell im Mobilitätsbereich mit all seinen Facetten und Interessensgruppen ist diese Frage präsenter als je zuvor. Eine Auseinandersetzung mit der Zukunft und eine kurze Analyse der Vergangenheit. Von DI Martijn Kiers, Karin Kuchler, BA BA MA

Von der Evolution der Mobilität

Am Anfang war die Erfindung des Rades in der Mitte des vierten Jahrtausends vor Christi und der Transport von Lasten und Personen durch Zugtiere. Die erste große Veränderung trat in Form der industriellen Revolution mit der Erfindung der Dampfmaschine auf. Eine Änderung des Mobilitätsverhaltens – in Form von Eisenbahnverkehr, Dampfschifffahrt und einer generellen Zunahme an Verkehr – steht in direkter Verbindung mit diesen Entwicklungen. Im Jahr 1886 begründete Nikola Tesla die heute gebräuchliche elektrische Energieübertragung mittels Wechselstrom. Zur gleichen Zeit wurden die ersten Automobile, die man mittels Dampf oder Elektrizität – der Gedanke des E-Autos ist also relativ alt – antrieb, hergestellt. Die Entwicklung des "Automotive"-Bereichs ging rasant voran. So nahm Henry Ford im Jahr 1913 die erste motorisierte Fließbandanlage der Welt in Betrieb. Das Mobilitätsverhalten wurde – durch die Möglichkeit über Kontinente hinweg zu transportieren und per Schiff oder Flugzeug Weltmeere zu überqueren – nachhaltig verändert und legte den Grundstein für die Globalisierung. Der nächste Sprung in Richtung Industrie 3.0 fand durch erste Computer und die weitere Automatisierung statt. Auf Basis dieser Entwicklungen befinden wir uns heute in der Phase der Industrie 4.0 und einer zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche. An dieser Stelle stellt sich nun wieder die Frage: Was wird uns in Zukunft bewegen?

Die Zukunft hat viele Namen: Mobility meets Urbanity

Einige Trends und Tendenzen lassen sich auf jeden Fall erkennen. Tatsache ist, dass Österreich momentan eine Zeit des demographischen Wandels durchlebt. Einerseits wird unsere Bevölkerung immer älter, andererseits kann global der Trend zur "Verstädterung" (Urbanisierung) festgestellt werden. Bis zum Jahr 2050 werden 66 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Im selben Zeitraum wird eine Bevölkerungsabnahme von bis zu zehn Prozent in ländlichen Regionen prognostiziert.

Daher werden die ländlichen und städtischen Verkehrssysteme der Zukunft vor sehr unterschiedlichen Herausforderungen stehen. Im ländlichen Gebiet ist eine starke Abhängigkeit von motorisiertem Individualverkehr zu verzeichnen. Aufgrund der Bevölkerungsabnahme wird rentabler öffentlicher Personalverkehr immer unwahrscheinlicher. Das wirkt sich vor allem auf die Lebensqualität der rasch alternden, ländlichen Bevölkerung negativ aus. Ein Lösungsansatz in diesem Szenario ist ein System, in dem kleine regionale Anbieter flexible und bedarfsgerechte Angebote für die Zielgruppe "maßschneidern", um Defizite in der Mobilitätsversorgung auszugleichen.

In der städtischen Mobilität sieht das Bild vollkommen anders aus. Hier kämpfen Stadt- und Verkehrsplaner mit erhöhtem Verkehrsaufkommen, Staus und hohen Schadstoffbelastungen. Grundsätzlich lässt sich die verstärkte Förderung von erneuerbaren Energiequellen und ein Abwenden von fossilen Treibstoffen national und international beobachten. Alternative Antriebe inkludieren auch Antriebsarten, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden. Eine dieser vielversprechenden Entwicklungen ist der Wasserstoffverbrennungsmotor. Der Kraftstoff Wasserstoff wird in Verbrennungskraftmaschinen weitgehend schadstofffrei verbrannt. Die Emission von Stickoxiden kann geringgehalten werden. Eine weitere potenzielle Entwicklung ist die Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle mit nachgeschaltetem Elektromotor. Dieses Fahrzeug fährt elektrisch. In diesem Fall liefert Wasserstoff mittels einer sogenannten "kalten Verbrennung" elektrische Energie ohne die Abgabe von Schadstoffen oder Lärm. Auch hier befindet sich die Technologie noch in der Entwicklungsphase. Ein Problem dabei ist die mangelhafte Tankinfrastruktur.

Kurze Distanzen erfordern in der Stadt aufgrund des Verkehrsaufkommens und des Platzmangels einen enorm hohen Zeitaufwand. Da keine neuen Straßen zur Verfügung stehen, sind integrierte Verkehrssysteme die einzige gangbare Lösung. Am Beispiel Wien lässt sich erkennen, dass mobilisierter Individualverkehr ab- und öffentlicher Verkehr zunimmt.

Grundsätzlich hat der urbane Raum mit dem Phänomen der "Verdichtung" zu kämpfen. Dabei erfolgt die Bebauung der Stadt dichter und höherer Druck auf den öffentlichen Raum und die Mobilitätssysteme entsteht. Striktere Raumordnung, clevere Verkehrsplanung und innovatives Design können entgegenwirken. Glas auf Bodenniveau und gestaffelte Bauhöhen können zu einem einladenden Gefühl beitragen. Die Stadt der Zukunft wird wahrscheinlich E-Ladestationen enthalten, welche zusätzlich als Schilder, Wartehäuschen, Mauern oder Straßenmöbel genutzt werden können. Beleuchtung, die sich dem Bewegungsverhalten anpasst und somit auch nachts für ein Gefühl der Sicherheit sorgt, unterstützt auch die Förderung von "Fußverkehr" in Städten.

Walkability und Bikeability

Die Walkability – also die Begehbarkeit der Stadt – wird durch Aspekte wie durchgehende Straßenkonnektivität, höhere Wohndichte, Grünflächen und ansprechendes Stadtdesign geprägt. Dies bedeutet für das Straßendesign, dass nicht nur für Autos und Verkehrsmittel, sondern auch für den Menschen Platz geschaffen werden muss. Aufbauend auf den Trend der Walkability, ist auch der Trend der Bikeability zu nennen. Fahrradfreundliche Raumplanung motiviert Menschen, sich mit dem Fahrrad fortzubewegen und auf den motorisierten Individualverkehr zu verzichten. Für eine fahrradfreundliche Stadt gibt es etwa folgende Planungsprinzipien: durchgehend verbundene Radinfrastruktur, eine hohe Verkehrssicherheit und eine komfortable Straßenoberfläche. Die Konzepte der Walkability und Bikeability in urbanen Räumen werden in den kommenden Jahren eine der obersten Prioritäten der Stadtplanung sein, um mit den Trends der Urbanisierung, aber auch der Schadstoffbelastung in Städten gerecht zu werden.

Smart Cities

Eine weitere Möglichkeit, um Probleme im modernen Stadtleben zu lösen, liegt im Bereich Big Data. Smart Cities sind zwar eher Utopie als Realität – die Infrastruktur um eine ganze Stadt digital zu verbinden, gibt es noch nicht. Sie befinden sich aber in der Entwicklungsphase und einige Innovationen werden bereits umgesetzt – insbesondere im Bereich des Verkehrsmanagements. Zu den gängigen Technologien gehören hier Karten-Apps auf Smartphones oder Connected Cars, von denen erwartet wird, dass sie bald häufiger auf unseren Straßen anzutreffen sind. In naher Zukunft werden Smart Cities den Weg für eine bessere Effizienz und einen gut gesteuerten Verkehr ebnen. Die Konnektivität reicht dabei weit über den Internetzugang hinaus. In der Tat werden technische Produkte in städtische Umgebungen integriert, um Verkehr, soziale Dienste, Gesundheit und öffentliche Räume zu verbessern. Um dem durch neue und smarte Infrastruktur entstehenden Energiebedarf gerecht zu werden, gilt es auch Städte mit Energie erneuerbaren Energiequellen zu versorgen und energieeffizient zu arbeiten.

Die Frage, was uns in Zukunft bewegen wird, kann nicht eindeutig beantwortet werden. Klar ist, dass fossile Verbrennungsmotoren ein Ablaufdatum haben und neue Antriebsarten und Energiequellen eingesetzt werden müssen. Begriffe wie Big Data und Urbanität werden unsere Gesellschaft und die Mobilität der Zukunft nachhaltig prägen.