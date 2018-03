Digitale Simulation von Planung, Bewirtschaftung und Umsetzung von Gebäuden – dafür steht der Begriff Building Information Modeling. Mit dieser digitalen Simulation und der integralen Planung von Gebäuden befasst sich ein Master-Lehrgang, der im Herbst 2018 erstmals am Institut für Architektur & Management der FH JOANNEUM starten wird.

Detaillierte Planungsabläufe, viele Beteiligte und verschiedene Schnittstellen zur Abwicklung von Planungsabläufen im Bauwesen – das sind Herausforderungen vor denen Architektinnen, Architekten und verschiedene an der Planung beteiligte Fachplanerinnen und Fachplaner stehen. Die Koordination und der Informationsaustausch sind meist auf verschiedene Kanäle aufgeteilt. Einen Überblick über alle Personen und aktuellen Daten im Projekt zu behalten ist schwer. Die Digitalisierung bietet hier einige Chancen, die vom Building Information Modeling aufgegriffen und umgesetzt werden.

Koordination aller Projektbeteiligten, verbesserte Kommunikation miteinander, zentraler Platz für alle aktuellen Daten entsprechend den Leistungsphasen des Projektes, kontinuierliche Datenaufbereitung – Building Information Modeling hat einige Vorteile für die Beteiligten in Architektur und Bauwesen. Mit dieser Technologie beschäftigt sich der Lehrgang "Integrale Planung". Dabei werden Strategien zu Modellierung, Datenmanagement und -strukturierung, Gebäudeautomatisierung und digitale Gebäudemodelle ebenso behandelt wie die Koordination von Fachplanungen, rechtliche Rahmenbedingungen oder die Kommunikation.

Vom Datenberg zum Datenhaus

Datenaustausch und Strukturierung sind bei der Planung von Gebäuden von besonderer Bedeutung. Hierbei spannt sich der Bogen von der Planungszusammenarbeit bis zur digitalen Fabrikation von Gebäuden und Gebäudeteilen. Auch das Facility Management und die Lebenszyklen von Gebäuden können mittels Building Information Modeling in die Planung miteinbezogen werden. Das digitale Gebäudemodel simuliert von der ersten Projektskizze bis zum "Abbruch" und dem möglichen Recycling den realen Bau.

Die Prozesse im Bau werden an der FH JOANNEUM ganzheitlich gedacht: von der Projektentwicklung und Planung über Vergabe und Ausführung bis hin zu Betrieb und Abbruch. Über drei Semester lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Lehrgangs alle wichtigen Prozesse kennen. Nationale und internationale Expertinnen und Experten geben ihr Know-how dazu weiter.

Der Master-Lehrgang "Integrale Planung" ist berufsbegleitend organisiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlangen so parallel zu ihrer Tätigkeit wichtige Kompetenzen für ihren Beruf. Das neue Wissen kann sofort in der Praxis angewandt werden. In der Master-Arbeit können individuelle Schwerpunkte bearbeitet werden.