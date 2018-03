Pro und Kontra: U-Ausschuss zum Verfassungsschutz

PRO: Keine Chance für Ausreden

von Nina Weißensteiner

Bei raschem Einsetzen eines U-Ausschusses zu den sich überschlagenden Ereignissen rund um den Verfassungsschutz (BVT) käme Gegnern parlamentarischer Aufklärung diesmal garantiert ein Argument abhanden: nämlich, dass sich die Auskunftspersonen ständig mit den Phrasen "Das ist mir nicht erinnerlich!" oder "Dazu habe ich keine Wahrnehmung!" den berühmt-berüchtigten Befragungsmarathons entziehen könnten.

Im Gegenteil: Schon in wenigen Wochen wäre es möglich, den ungeheuerlichen Verdachtsmomenten wie himmelschreienden Widersprüchen penibel nachzugehen, in die sich mittlerweile nicht nur Spitzen des Innen-, sondern auch des Justizressorts rund um eine Razzia bei den Geheimdienstlern verheddert haben – und bei der scheinbar zufällig auch noch aktuelle Fälle im Extremismusreferat sichergestellt wurden.

Denn bei einer Pressekonferenz oder einer Sondersitzung des Nationalrats kann Innenminister Herbert Kickl etwa lästige Fragen vom Tisch wischen oder in Donald-Trump'scher Manier als Fake-News und Verschwörung der Linken abtun – nicht aber, wenn er Parlamentariern aller Couleur stundenlang unter Wahrheitspflicht und gestützt durch Akten aus dem eigenen Ressort Rede und Antwort stehen muss. Und Herr Minister, Hand aufs Herz: Einst in Opposition hätten Sie angesichts all dieser Vorkommnisse wohl selbst als Erster nach einem U-Ausschuss gerufen. (Nina Weißensteiner, 13.3.2018)