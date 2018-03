Die Lebensräume der Zukunft gestalten

Wie schaut die Stadt von morgen aus? In welchen Gebäuden machen wir es uns gemütlich? Welche Energiequellen nutzen wir? Die Studierenden und Lehrenden des Departments für Bauen, Energie und Gesellschaft der FH JOANNEUM planen und konstruieren unsere Lebenswelt mit.

Verantwortungsvolle Verkehrslösungen gestalten, nachhaltige Gebäude für Wohnen und Arbeiten entwerfen oder erneuerbare Energien erforschen: Das sind nur einige Aufgaben, denen sich die Studierenden der Bachelor-Studiengänge Bauplanung und Bauwirtschaft und Energie, Mobilitäts- und Umweltmanagement stellen. Auch an den Master-Studiengängen Architektur, Baumanagement und Ingenieurbau und Energy and Transport Management werden Konzepte für nachhaltige und funktionale Städte von morgen erarbeitet und umgesetzt.

Smart City, Dünnglas und Holzbau

Um in der Lehre die neusten Erkenntnisse vermitteln zu können, forscht die FH JOANNEUM auch in verschiedenen Bereichen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FH JOANNEUM erarbeiten mit ihrer Expertise zu Energie, Mobilität und Umweltmanagement modernste Smart-City-Simulationen und behandeln die sozial verträgliche Stadt- und Regionalentwicklung.

Der Einsatz von Glas mit einer Dicke von maximal zwei Millimetern im Bauwesen und neue Lösungen zu Planungsmethoden der Holzfertigung werden in weiteren Forschungsschwerpunkten thematisiert. Im Fokus der Baustudiengänge steht dabei die lebenszyklusorientierte Gebäudeplanung, bei der Energieeffizienz und Ressourcenschonung von der Planung bis zum Abriss oder Recycling der Bauwerke behandelt wird. Alle Ergebnisse werden durch die engen Kooperationen der FH JOANNEUM mit Bauindustrie und Bauwirtschaft umgesetzt und direkt in die Lehre integriert. So profitieren alle von der angewandten Forschung der FH JOANNEUM.

"Unsere Lebensräume der Zukunft müssen den steigenden Ansprüchen unserer Gesellschaft in Hinblick auf Funktionalität, Qualität sowie dem zunehmenden Kosten- und Umweltbewusstsein gerecht werden. Dazu zählen unter anderem Bauqualität, Energieversorgung, Verkehrs- und Stadtplanung unter Einbeziehung der sozialen Veränderungen unserer Gesellschaft", beschreibt Michaela Kofler, Vorsitzende des Departments für Bauen, Energie & Gesellschaft, die Herausforderungen.

Neben dem nötigen technischen und wirtschaftlichen Wissen für diese Herausforderungen bekommen die Studierenden soziale und rechtliche Kompetenzen vermittelt. Was es von ihnen sonst noch braucht für innovative und kreative Lösungen? Vernetztes Denken und einen internationalen Blickwinkel.