Zum Start von "Sea of Thieves": Rätsel lösen und goldene Bananen gewinnen

Diese sind 22.500 Euro wert – 15 Rätsel sind zu lösen, Hinweise gibt es in der echten Welt

Zum Start des Piraten-Games "Sea of Thieves" hat sich Microsoft etwas Besonderes überlegt. So veranstaltet der Konzern ein Rätsel, bei dem Teilnehmer vier goldene Bananen im Wert von fast 22.500 Euro gewinnen können.

Schnellsten Teams gewinnen

15 Rätsel müssen insgesamt gelöst werden. Diese werden auf der Xbox-Website am 19.03.2018 um 9 Uhr veröffentlicht. Alle drei Stunden werden von Microsoft weitere Hinweise veröffentlicht, die beim Lösen der Rätsel helfen sollen. Die schnellsten Teams können dann am finalen Test teilnehmen, bei dem es die goldenen Bananen gibt.

xbox Diese goldene Bananen gibt es zu gewinnen.

Hinweise in echter Welt

All jene, die nicht das goldene Obst gewinnen konnten, werden aber trotzdem nicht leer ausgehen. So soll es auch Sachpreise geben. Übrigens sollen auch in der echten Welt Hinweise zu finden sein – diese werden in London, Berlin, Sydney, Paris und Victoria veröffentlicht. Damit Spieler, die nicht in diesen Städten wohnen, keine Nachteile haben, werden diese auch online zu finden sein.

Britisches Entwicklerstudio

"Sea of Thieves" erscheint am 20. März für PC und Xbox One. Dabei schlüpft man in die Rolle eines Piraten, der gemeinsam mit seiner Crew auf Schatzsuche geht. Entwickler ist das britische Studio Rare, das in der vergangenen Zeit hauptsächlich Kinect-Spiele herausbrachte. (red, 15.03.2018)