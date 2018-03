ÖFB-U21-Kader für Dänemark und EM-Quali gegen Mazedonien

Spiele am 22. März bzw. 27. März

Wien – Der von ÖFB-U21-Teamchef Werner Gregoritsch am Dienstag nominierte Kader für das Testspiel am 22. März in Wiener Neustadt gegen Dänemark und das EM-Qualifikationsspiel am 27. März in Maria-Enzersdorf gegen Mazedonien:

Tor: Paul Gartler (Kapfenberg), Osman Hadzikic (Austria), Alexander Schlager (LASK)

Abwehr: Marco Friedl (Werder Bremen), Petar Gluhakovic (Austria), Sandro Ingolitsch (St. Pölten), Michael Lercher (Mattersburg), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Dario Maresic (Sturm Graz), Maximilian Ullmann (LASK)

Mittelfeld: Dominik Baumgartner (Wacker Innsbruck), Julius Ertlthaler (Mattersburg), Mathias Honsak (Altach), Sascha Horvath (Dynamo Dresden), Konrad Laimer (Leipzig), Dejan Ljubicic (Rapid), Sandi Lovric (Sturm Graz), Dominik Prokop (Austria), Hannes Wolf (Salzburg)

Angriff: Adrian Grbic (Altach), Arnel Jakupovic (Juventus Turin), Marko Kvasina (Twente), Patrick Schmidt (Admira)

Auf Abruf: Oliver Filip (Sturm Graz), Albin Gashi (FAC), Fabian Gmeiner (HSV), Manuel Haas (Kapfenberg), Emir Karic (Liefering), Ivan Ljubic (Wiener Neustadt), Manuel Maranda (Admira), Philipp Malicsek (St. Pölten), Ahmet Muhamedbegovic (St. Pölten), Patrick Pentz (Austria), Stefan Peric (VFB Stuttgart), Christoph Rabitsch (WAC), Marko Raguz (LASK), Tobias Schützenauer (Sturm Graz), Alex Sobczyk (St. Pölten)

