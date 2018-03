Sporthändler Hervis wächst in schwierigem Umfeld

Die Spar-Tochter hat zahlreiche neue Standorte eröffnet und setzt verstärkt auf Mieten statt Kaufen

Wien – Die Sporthandelskette Hervis ist mit dem abgelaufenen Jahr zufrieden. Ein Gesamtumsatz von 520 Millionen Euro ergibt immerhin ein Umsatzplus von 5,2 Prozent. In Österreich fiel der Zuwachs mit 6,5 Prozent sogar noch kräftiger aus. Die Spar-Tochter konnte sich damit ein gutes Stück vom Gesamtkuchen abschneiden, der insgesamt nur um 2,5 Prozent zulegte. Erstmals konnte Hervis damit mehr als eine halbe Milliarde Euro Umsatz erwirtschaften, betont Spar-Vorstand Hans Reisch. Das Ergebnis sei erfreulich gewesen, die EBT-Marge bei 3,5 Prozent gelegen.

Der Zuwachs verdankt sich nicht zuletzt dem Umstand, dass zehn neue Standorte, vier davon in Österreich, eröffnet wurden. 2018 soll die Expansion unvermindert fortgesetzt werden, sagt Hervis-Geschäftsführer Alfred Eichblatt. Sechs neue Filialen sind hierzulande geplant. Wobei die Flächen nur leicht zurückgegangen seien, so Eichblatt. Von der neuen Konkurrenz spüre Hervis bislang nichts. Im Vorjahr ist mit der norwegischen Kette XXL ein neuer Mitbewerber in den Markt eingetreten.

Konkurrenz wächst auch

XXL hat mittlerweile in der Shopping City Süd in Vösendorf und im Donauzentrum in Wien je eine Filiale eröffnet. An beiden Standorten ist auch Hervis vertreten. "An den zwei Standorten konnten wir bisher nichts wahrnehmen", sagt Eichblatt. In der Plus City in Pasching, wo XXL im April ein Geschäft auf 4.500 Quadratmetern eröffnen wird, ist Hervis nicht vertreten.

Weiter ausbauen will Hervis den im Vorjahr eingeführten Mietservice. Und das nicht nur im Wintersportbereich, wo man mittlerweile Ski nicht nur verleiht, sondern auch ins Hotel liefert. "Stand-up-Paddle-Boards waren den gesamten Sommer ausvermietet. Es gibt da noch Bedarf", ist Eichblatt überzeugt. Sportequipment zu mieten statt zu kaufen sei nicht nur billiger und spare daheim Platz. Dem Kunden ermögliche es auch, immer die neuesten Geräte zur Verfügung zu haben. Insgesamt mache das Verleihgeschäft den Markt größer, zwar nicht beim Umsatz, aber bei der Anzahl der Kunden, räumt Eichblatt ein.

Ein weiterer Trend, dem man gerecht werden wolle, sei "die Vermessung des Körpers" – was beim maßangepassten Skischuh angefangen hat, reicht inzwischen bis zur Vermessung des Gesäßes für Reitsättel. Gefragt sei außerdem weiterhin sportliche Freizeitmode. Der Sneaker-Markt explodiere, so der Hervis-Chef. (rebu, 13.3.2018)