"Mehr kombinieren, mehr profitieren": Neue Kampagne für "A1 Connect Plus"

Umsetzung kommt von GGK MullenLowe, die Musik von Amber Run

Wien – Unter dem Motto "Mehr kombinieren, mehr profitieren" kommuniziert A1 seine neue Vorteilswelt. Ziel der Kampagne von GGK MullenLowe sei es, "den Namen A1 Connect Plus in der breiten Öffentlichkeit medienwirksam zu verankern", heißt es in einer Aussendung.

"Wir haben den Grundgedanken von A1 Connect Plus in eine innovative Bildsprache übersetzt. Damit positionieren wir die intelligente Kombination aus Sicherheit, Bequemlichkeit und Sparen für die ganze Familie", sagt Marco Harfmann, Director Transformation & Marketing Communications bei A1.

a1

Die Musik zu den Filmen kommt von der britischen Pop-Band Amber Run. Der Song "No Answers" stammt aus dem 2017 erschienenen Album "For a moment, I was lost". Der deutsche Regisseur Cadmo Quintero übernahm die Regie. Die Kampagne läuft von 13. März bis 8. April, neben TV-Spots kommen Printanzeigen, Infoscreens und Online-Werbung zum Einsatz. (red, 13.3.2018)



Credits:

Kunde: A1, Marco Harfmann, Claudia Huber, Alexandra Wasserbauer | Kreativagentur: GGK MullenLowe < Konzeption & Kreation: Dieter Pivrnec, Gerd Turetschek, Marcus Hartmann | Beratung: Michael Kapfer, Johanna Knaus | Filmproduktion: Das Rund | Regie: Cadmo Quintero | DOP: Julian Hohndorf | Fotografie: Susanne Stemmer