Innenminister suspendiert Verfassungsschutz-Chef Gridling

"Bis auf weiteres" sei BVT-Chef Peter Gridling suspendiert, sagt Kickl. Dass die Anzeige aus seinen Kreisen stammt, weist er zurück

In der Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) nahm Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) Dienstagvormittag in einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz Stellung – allerdings nicht ohne den ersten und längeren Teil der Pressekonferenz dem Thema Asylrecht zu widmen, das er mit dem Thema Sicherheit und aktuellen Fällen von Gewalt durch nichtösterreichische Täter verknüpfte.

orf Die Pressekonferenz in voller Länge zum Nachschauen.

"Kann sofort zurückkehren"

Der aktuelle Leiter des BVT, Peter Gridling, sei Dienstagfrüh erneut als Behördenchef bestellt worden, sagte Kickl – um gleich danach belehrt zu werden, dass er mit sofortiger Wirkung suspendiert werde. "Bis auf weiteres", wie Kickl betonte: "Er kann sofort in den Job zurückkehren, wenn die Vorwürfe entkräftet sind."

Begründet wurde der Schritt mit Verstößen in Zusammenhang mit dem "Umgang mit Daten", wie die Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit, Michaela Kardeis, erklärte. Dass das Dekret zu Gridlings Wiederbestellung, das bereits am 19. Februar vom Bundespräsidenten unterzeichnet worden war, erst Dienstagfrüh an Gridling überreicht wurde, bezeichnete Kardeis als "korrektes Vorgehen", das den aktuellen Ermittlungen gegen Gridling geschuldet sei.

"Keine Umfärbung"

Kickl und dem Generalsekretär im Innenministerium, Peter Goldgruber, wurde zuletzt vorgeworfen, die Verlängerung von Gridlings Vertrag zurückzuhalten, um eine politische Umfärbung im Verfassungsschutz durchzuführen. Diesen Vorwurf weist Kickl zurück: "Von Umfärbung kann nicht die Rede sein." Gridling werde von der Staatsanwaltschaft als Beschuldigter geführt, deshalb habe er ihn gleichzeitig mit der am Dienstag erfolgten Wiederbestellung suspendieren müssen, so Kickl. Für alle Beschuldigten gelte auf jeden Fall die Unschuldsvermutung.

foto: apa/punz Kein Umfärben sei das, sagt Innenminister Herbert Kickl, sondern notwendiges Vorgehen.

Dass das Ministerium diese Ermittlungen erst in Gang gesetzt hat und dass es, wie der "Falter" berichtet, eine Anzeige aus dem Innenministerium gab, wies Kickl als falsch zurück. Man habe vielmehr "von Vorwürfen erfahren" und danach "einen Konnex zur Staatsanwaltschaft hergestellt", so formuliert es der Minister. Die Vorwürfe seien aber allgemeiner Art gewesen und hätten sich nicht gegen konkrete Personen gerichtet.

Zeuge im Ministerium

Nach STANDARD-Informationen aus Justizkreisen hatte sich ein anonymer Zeuge an Goldgruber gewandt, der dann die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) informiert habe. Drei weitere anonyme Zeugen hätten sich dann direkt an die WKStA gewandt. Den Zündfunken für den Start der Ermittlungen dürfte also sehr wohl Kickls Ministerium gegeben haben.

Gridling selbst bestätigt im Gespräch mit dem STANDARD, dass er Dienstagfrüh den Bescheid mit der vorläufigen Suspendierung überreicht bekommen habe. Er sei ins Büro gebeten worden, wo man ihm das Schreiben gegeben habe. Als Grund für den Schritt seien die Ermittlungen gegen ihn angeführt worden. Mehr sagt der vorläufig suspendierte BVT-Chef derzeit nicht zu der Causa.

Befürchtungen, wonach beim Transport der im BVT sichergestellten Speichermedien auch sensible Daten kopiert worden und in unbefugte Hände geraten sein könnten, weist man in Justizkreisen zurück. Beim Transport in die WKStA sei die zuständige Staatsanwältin stets persönlich dabei gewesen, wird betont. Justizminister Josef Moser (ÖVP) und Ministeriumsgeneralsekretär Christian Pilnacek wollen am Mittwoch erste Ergebnisse zur Untersuchung des Falls präsentieren. (Renate Graber, Maria Sterkl, 13.3.2018)