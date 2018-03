Großbrand in Villacher Firma: Arbeiter konnten sich retten

Die Bevölkerung wurde gewarnt, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. 80 Mitarbeiter konnten sich aus dem Gebäude retten

In Villach ist es in der Nacht auf Dienstag zu einem Großbrand in der Firma 3M gekommen. Das Gebäude in der St. Magdalener Straße fing laut Landespolizeidirektion Kärnten kurz vor vier Uhr früh zu brennen an. Etwa 200 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Ein Feuerwehrmann sei verletzt worden, andere Personen nicht gefährdet, berichtet die "Kleine Zeitung" (Online). 80 Mitarbeiter, die zu dem Zeitpunkt in der Nachtschicht des Polier- und Schleifmittelerzeugers gearbeitet hatten, konnten sich rechtzeitig aus dem Gebäude retten.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung sei eine Warnung der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) an die Bevölkerung ausgegeben worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gefährliche Stoffe sollen sich nach ersten Informationen nicht in dem Rauch befunden haben.

Kurz vor acht Uhr habe man den Brand unter Kontrolle bringen können. Von der Lagerhalle, in welcher der Brand ausbrach, werde laut Einsatzkräften nurmehr wenig zurückbleiben. (red, APA, 13.3.2018)