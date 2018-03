Trump will in Kalifornien Prototypen seines Grenzwalls begutachten

Zum Besuch von Präsident Trump sind zahlreiche Demonstrationen geplant

Washington – Erstmals seit seinem Amtsantritt vor knapp 14 Monaten wird US-Präsident Donald Trump am Dienstag nach Kalifornien reisen, den bevölkerungsreichsten Bundesstaat der USA. Dort will er sich unter anderem die Prototypen der von ihm geplanten Mauer an der Grenze zu Mexiko ansehen und Mitglieder der Streitkräfte treffen.

Trump ist in Kalifornien höchst unpopulär. Mit der Regionalregierung des Bundesstaats steht er im Konflikt um die Einwanderungspolitik. Das US-Justizministerium verklagte den Bundesstaat in der vergangenen Woche, weil sich Kalifornien zum "Zufluchtsstaat" für illegal ins Land gekommene Einwanderer erklärt hat. Zu Trumps Besuch sind zahlreiche Demonstrationen geplant. (APA, 12.3.2018)