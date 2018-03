Auschwitz-"Buchhalter" Gröning 96-jährig vor Strafantritt verstorben

Oskar Gröning war wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen zu Haft verurteilt worden, sein Gnadengesuch wurde erst kürzlich abgelehnt

Berlin – Der als "Buchhalter von Auschwitz" bekannt gewordene ehemalige SS-Mann Oskar Gröning ist Medienberichten zufolge im Alter von 96 Jahren noch vor Antritt seiner weltlichen Strafe verstorben. Wie der "Spiegel" in seiner Online-Ausgabe berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Hannover den Erhalt eines entsprechenden Schreibens von Grönings Anwalt bestätigt. Eine Sterbeurkunde soll dem Amt demnach aber noch nicht vorliegen.

Erst Mitte Jänner war Gröning vor der Staatsanwaltschaft Lüneburg mit einem Gnadengesuch gescheitert, nachdem der Bundesverfassungsgericht ihn kurz zuvor für haftfähig erklärt hatte. Gröning war drei Jahre zuvor in Lüneburg wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen zu vier Jahren Haft verurteilt worden und sollte nun eigentlich zügig seine Haft antreten.

Geld von Ermordeten gezählt

Gröning hatte im Vernichtungslager Auschwitz unter anderem Geld der Verschleppten gezählt und weitergeleitet. Männer wie er kamen in Deutschland erst Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg vor Gericht. Denn in der Nachkriegszeit war zunächst nur KZ-Personal angeklagt worden, das Befehlsgewalt hatte oder dem konkrete Gewalttaten vorgeworfen wurden.

Nach heutiger deutscher Rechtsauffassung machte sich hingegen jeder strafbar, der durch seinen Dienst in einem Vernichtungslager die nationalsozialistische Mordmaschinerie irgendwie am Laufen hielt. Gröning hatte sich mehrfach öffentlich für verantwortlich erklärt und über seine Beteiligung an den Morden im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gesprochen. In einem Interview mit dem "Spiegel" hatte er vor Jahren "das jüdische Volk" und "den Herrgott" um Verzeihung beziehungsweise Vergebung gebeten. Als Täter wollte er sich aber auch dort nicht bezeichnen. (red, APA, 12.3.2018)