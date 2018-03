Nervengift: May beruft russischen Botschafter ein und droht mit Härte

Premierministerin: Botschafter soll Fund von Nervengift Novichok in Salisbury erklären – Moskau spricht von "Zirkusvorstellung"

London – Die britische Premierminister Theresa May hat in einer Rede vor dem Parlament nur wenige Zweifel daran gelassen, dass sie die russische Regierung hinter dem Mordversuch am ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und dessen 33-jähriger Tochter im britischen Salisbury vermutet.

Wörtlich sagte sie Montagabend vor dem Unterhaus, es sei "sehr wahrscheinlich" dass Russland hinter dem Angriff stecke. Die andere Möglichkeit sei, dass der russische Staat zugelassen habe, dass das tödliche Nervengift in die Hände Dritter gelangen konnte. Ihre Regierung habe daher den russischen Botschafter in London vorgeladen, damit dieser erklären könne, wie das russische Gift Novichok nach Salisbury gelangt sei und ob Moskau womöglich die Kontrolle über seine eigenen Agenten verloren habe. Sollte Russland nicht angemessen reagieren, werde ihr Land "umfangreiche Maßnahmen" ergreifen.

Frist bis Mittwoch

Stelle sich tatsächlich heraus, dass Russland hinter dem Mordversuch stecke, werde ihre Regierung dies als widerrechtlichen Einsatz staatlicher Gewalt auf dem Territorium des Vereinigten Königsreichs betrachten, fuhr May fort. London werde es nicht hinnehmen, wenn ein fremder Staat auf dem eigenen Staatsgebiet "dreiste Mordversuche an unschuldigen Zivilisten" verübe. Sie setzte Moskau eine Frist bis Mittwoch, um gegenüber der Organisation für ein Verbot Chemischer Waffen (OPCW) auf die Vorwürfe zu reagieren.

Präsident Wladmir Putin warf sie in ihrer Ansprache vor, auf ein Ende des internationalen Systems hinzuarbeiten, in dem für alle Staaten bestimmte Regeln gelten.

Moskau ortet Verleumdungskampagne

Skripal (66) und seine Tochter Yulia (33) waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Kleinstadt Salisbury entdeckt worden. Sie wurden der Polizei zufolge Opfer eines Attentats mit Nervengift und befinden sich weiterhin in einem kritischen Zustand. Der britische Polizist Nick Bailey, der bei seiner Arbeit zum Fall ebenfalls erkrankte, befindet sich seither im Krankenhaus.

Moskaus Außenministerium reagierte binnen Minuten. Die staatliche Agentur Interfax zitierte eine Aussendung mit den Worten, Mays Auftritt vor dem Parlament sei eine "Zirkusvorstellung" gewesen. Moskau streitet jede Beteiligung an dem Attentat ab und klagt über antirussische Propaganda. Die Spekulationen zielten weiters darauf ab, "Spannungen zu erhöhen", kritisierte Außenminister Sergej Lawrow.

Skripal, ein früherer Oberst des russischen Militärgeheimdienstes GRU, war 2006 in Russland wegen des Vorwurfs der Spionage für Großbritannien zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Er soll russische Agenten an den britischen Geheimdienst MI6 verraten haben. Im Zuge eines Austauschs zwischen Russland und den USA am Flughafen Wien-Schwechat kam er 2010 nach Großbritannien.

Gefährliches Kampfmittel als Visitenkarte

Der Fund des Nervengifts Novichok gilt – sollte er sich bestätigen – tatsächlich als starker Hinweis auf Russland. Das Kampfmittel war in den 1970er- und 1980er-Jahren von der Sowjetunion entwickelt worden. Es gilt als eines der wirksamsten seiner Art. Dass es außerhalb der Kontrolle des russischen Staates gelangt sein könnte, gilt als wenig wahrscheinlich. Gerade deshalb deutet der Fund darauf hin, dass Moskau mit dem Fund auch eine Botschaft senden wollte.

Die politische Situation in Russland ist derzeit angespannter als sonst – am kommenden Sonntag findet die erste Runde der Präsidentenwahlen statt, für die sich Staatschef Wladimir Putin das ehrgeizige Ziel gesetzt hat, bei einer Wahlbeteiligung von 70 Prozent mindestens 70 Prozent der Stimmen zu gewinnen. (red, Reuters, APA, 12.3.2018)