Historischer Kalender – 16. März

1888 – Die Rheinische Gasmotorenfabrik Karl Benz in Mannheim verkauft ein Automobil nach Paris: Älteste existierende Rechnung über einen Autoverkauf.

1923 – Im Wiener Raimundtheater wird "Der Unbestechliche" von Hugo von Hofmannsthal uraufgeführt.

1938 – Mexiko, Chile, die Sowjetunion und das republikanische Spanien protestieren gegen die Annexion Österreichs durch Hitler-Deutschland.

1938 – Bei der Festnahme durch die SA begeht der Kulturhistoriker, Schriftsteller und Schauspieler Egon Friedell in Wien-Währing durch einen Sprung aus dem Fenster seiner Wohnung Selbstmord.

1938 – Der frühere Heimwehrführer und Vizekanzler Emil Fey, der beim Juliputsch 1934 eine undurchsichtige Rolle gespielt hatte, begeht in Wien Selbstmord.

1938 – Der Schriftsteller Ödön von Horvath verlässt Wien und gelangt über Ungarn, Italien und die Schweiz im Mai nach Paris.

1948 – In Paris findet eine Konferenz der 16 am Marshall-Plan beteiligten Staaten unter Vorsitz des britischen Außenministers Ernest Bevin statt.

1968 – Massaker von My Lai: US-Soldaten erschießen in dem südvietnamesischen Dorf 507 Menschen, darunter 173 Kinder. Die Weltöffentlichkeit erfährt eineinhalb Jahre später von dem Verbrechen, das die moralische Niederlage der USA im Vietnamkrieg besiegelt.

1968 – US-Senator Robert Kennedy, Bruder des 1963 ermordeten Präsidenten John F. Kennedy und ehemaliger Justizminister, gibt seine Bewerbung um die Investitur zum Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei bekannt.

1978 – Der Parteichef der italienischen Christdemokraten und frühere Ministerpräsident Aldo Moro wird in Rom entführt, seine fünf Leibwächter werden von einem Kommando der "Roten Brigaden "erschossen. (Am 9.5. wird Moros Leiche im Kofferraum eines Autos im Stadtzentrum von Rom gefunden.)

1978 – Ölpest vor der bretonischen Küste: Aus dem auf Grund gelaufenen (unter liberianischer Flagge fahrenden) Supertanker "Amoco Cadiz" strömen 230.000 Liter Öl aus und verschmutzen den Strand auf einer Länge von 200 Kilometern.

1978 – Nach 97 Tagen im All kehren die sowjetischen Kosmonauten Juri Romanenko und Georgi Gretschko an Bord des Raumschiffs "Sojus 27" auf die Erde zurück.

1988 – In Panama missglückt ein dem US-Geheimdienst CIA zugeschriebener Mordanschlag auf Militärmachthaber General Manuel Antonio Noriega.

1988 – Protestantischer Terroranschlag in Belfast auf ein IRA-Begräbnis: Drei Tote, 68 Verletzte.

1988 – Bei einem Giftgasangriff irakischer Truppen auf die im Nordirak gelegene kurdische Stadt Halabja werden rund 5.000 Bewohner, in der Mehrzahl Frauen und Kinder, getötet, Tausende sterben später an den Folgen. Die Führung in Bagdad rechtfertigt den Angriff gegen die eigene Bevölkerung mit der Behauptung, dass die Kurden in diesem Gebiet den Kriegsgegner Iran unterstützt hätten.

2003 – Auf den Azoren trifft US-Präsident George W. Bush mit den Regierungschefs Großbritanniens und Spaniens, Tony Blair und Jose Maria Aznar, zusammen, um ein militärisches Vorgehen gegen den Irak ohne UNO-Mandat abzusprechen.

2003 – Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor einer mysteriösen Form der Lungenentzündung, die sich in Asien ausbreitet. Am selben Tag treten die ersten Fälle des "Schweren Akuten Atemwegs-Syndroms" (SARS) in Europa auf. Die Krankheit wird durch Tröpfcheninfektion übertragen.

2013 – Um einen Bankenkollaps und eine Staatspleite in Zypern zu verhindern, einigen sich die Eurostaaten und der IWF auf ein 10 Mrd. Euro-Hilfsprogramm. Wegen der Zwangsabgabe für Sparer und der damit verbundenen Gefahr eines "Bank Runs" friert die zypriotische Nationalbank das gesamte Banksystem ein.

Geburtstage:

Josef Freiherr Schey von Koromla, öst. Jurist (1853-1938)

Clemens August Graf von Galen, dt. Kardinal (1878-1946)

Leopold Arzt, öst. Dermatologe (1883-1955)

Mike Mansfield, US-Politiker, Diplomat und Historiker (1903-2001)

Frederick Reines, US-Physiker (1918-1998)

Heinz Wallberg, dt. Dirigent (1923-2004)

Christa Ludwig, dt.-öst. Sängerin (1928- )

Karlheinz Böhm, öst. Schauspieler u. Entwicklungshelfer ("Menschen für Menschen") (1928-2014)

Kirsten Dene, dt. Schauspielerin (1943- )

Isabelle Huppert, frz. Schauspielerin (1953- )

Todestage:

Egon Friedell (eigtl. Friedmann), öst. Schriftsteller, Kulturhistoriker, Schauspieler (1878-1938)

William Henry Lord Beveridge, brit. Polit. (1879-1963)

Emil Fey, öst. Politiker (1886-1938)

Mario Castelnuovo-Tedesco, ital. Komponist (1895-1968)

Alfred Müller-Armack, dt. Wirtschaftswiss. (1901-1978)

Bengt Gunnar Ekelöf, schwed. Lyriker (1907-1968)

Sir Derek Barton, brit. Chemiker (1918-1998)

(APA, 16.3.2018)