Die weltweit beliebtesten Airlines 2018

Eine Online Reisebüro hat 60.000 Bewertungen von Flugreisenden untersucht und analysiert

Turkish Airlines ist die beliebteste Full-Service-Airline 2018 – so das Ergebnis einer umfangreichen Auswertung von 60.000 Kundenbewertungen, die vom Online-Reiseportal eDreams durchgeführt wurde. Damit ist die türkische Fluggesellschaft im Vergleich zum Vorjahres-Ranking ganze sechs Plätze nach oben geklettert.

Auf Platz zwei folgt die griechische Fluglinie Aegean Airlines, die als einzige Fluggesellschaft sowohl Vorjahres-Ranking als auch der diesjährigen Rangliste einen der drei ersten Plätze belegt. An dritter Stelle folgt die Lufthansa Tochter Swiss International Airlines, die sich im Vergleich zum sechsten Platz im letzten Ranking ebenfalls deutlich verbessert hat.

Austrian holt auf

Die weiteren Plätze belegen Scandinavian Airlines, Aeroflot und Air France. Dagegen ist der Vorjahresgewinner Emirates auf den sechsten Platz zurückgefallen, zeichnet sich aber nach wie vor im Bereich des Bordentertainments und beim Komfort aus. Im Gegensatz dazu springt Austrian Airlines in der Gesamtübersicht gegenüber 2017 vom zehnten auf den fünften Platz.

Zusätzlich zu einer Gesamtbewertung wurden die Reisenden auch nach Bewertungen für die folgenden Einzelkategorien gefragt: Check-In, VIP-Lounge, Service an Bord, Flugzeugausstattung, Preis-Leistungsverhältnis, Komfort, Unterhaltung.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

In der Kategorie Check-In belegt Swiss die Spitzenposition, gefolgt vom Vorjahressieger Emirates und Aegean Airlines. Am besten entspannen lässt es sich laut Umfrage in den VIP-Lounges von Turkish Airlines, Swiss und Lufthansa. Auch beim Service an Bord belegt Turkish Airlines den ersten Platz, gefolgt von Aegean Airlines und Emirates.

In puncto Flugzeugausstattung schafft Swiss International Airlines es nach Turkish Airlines auf den zweiten Platz und Aegean auf den dritten. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt laut Befragten vor allem bei Turkish Airlines aber auch bei Emirates und Aegean. In Sachen Komfort siegte Emirates vor Turkish Airlines und Swiss. Auch bei der Bordunterhaltung erreicht der Carrier Platz eins, gefolgt von Turkish Airlines und der französischen Corsair. (red, 25.3.2018)

Die zehn beliebtesten Airlines 2018