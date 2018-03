Zum 100-jährigen Verbandsjubiläum

Wien – Der Österreichische Schach-Bund (ÖSB) will sich anlässlich die 100-jährigen Verbandsjubiläums mit Wien um die Austragung der WM 2020 bewerben. Das teilte der ÖSB am Montag auf seiner Internetseite mit. ÖSB-Präsident Christian Hursky führe dazu derzeit beim WM-Kandidatenturnier in Berlin erste informelle Gespräche, hieß es. (APA, 12.3.2018)