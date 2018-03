Französischer Modeschöpfer Hubert de Givenchy gestorben

Der Designer wurde mit seinen Kleidern für Audrey Hepburn bekannt

Paris – Der französische Modeschöpfer Hubert de Givenchy ist tot. Der Gründer des Mode- und Kosmetikkonzerns Givenchy starb im Alter von 91 Jahren, teilte sein Lebensgefährte am Montag in Paris mit. Er sei bereits am Samstag entschlafen, erklärte der Couturier Philippe Venet.

foto: apa/afp/carl de souza Der Designer Hubert de Givenchy im Jahr 2010.

Givenchy designte Kleider, die Geschichte schrieben. Seine Muse Audrey Hepburn trug sein "kleines Schwarzes" im Film "Frühstück bei Tiffany" und ließ sich auch privat von ihm einkleiden. Ende der 1980er-Jahre wurden die Parfum- und die Modesparte vom Luxuskonzern LVMH übernommen, seit 1995 wurde Givenchy ohne den Unternehmensgründer geführt. (APA, red, 12.3.2018)

foto: apa/afp/stf Givenchy im Jahr 1957, ...

foto: apa/afp/guillaud ... 1991 mit Yves Saint-Laurent ...

foto: apa/afp/guillaud ... und mit Audrey Hepburn sowie Victor Skrebneski.

foto: apa/afp/laban-mattei Im Jahr 2002 mit Supermodel Iman.

