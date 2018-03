Novomatic entwickelt Handyspielplattform für Hard-Rock-Gruppe

Die Plattform soll in Social Casinos angewendet werden, in denen um virtuelle Währungen gespielt wird. Damit sollen Kunden auch außerhalb der Casinos erreicht werden

Wien/Gumpoldskirchen – Der Glücksspielkonzern Novomatic hat einen Auftrag von der Hard-Rock-Gruppe an Land gezogen. Die in Wien ansässige Spieleentwicklungstochter Greentube entwickelt für den Seminole-Stamm eine Plattform für Handyspiele, bei denen jedoch nicht um echtes Geld gezockt werden kann.

Die rund 4.000 Seminolen aus Florida hatten die Restaurantkette Hard Rock Cafe 2007 mit Erträgen aus ihren Spielcasinos gekauft. Nun gehören den Native Americans weltweit 180 Hard-Rock-Cafes, 24 Hotels und elf Casinos der bekannten Marke. Zusätzlich betreiben die Seminolen sechs Casinos in Florida. Das US-Glücksspielverbot greift in den Reservaten nicht, die Seminolen hatten 1979 als einer der ersten Stämme ihr erstes Bingo-Casino gegründet.

Kunden mit "Social Games" erreichen

Die Novomatic-Tochter Greentube implementiert für die Hard-Rock-Gruppe nun eine Social-Casino-Plattform für sämtliche Hard-Rock- und Seminole-Casinostandorte, teilte das niederösterreichische Unternehmen am Montag mit. Social Casinos sind digitale Spielstätten, in denen nur um eine virtuelle Währung gespielt werden kann. Diese virtuelle Währung muss aber freilich mit echtem Geld gekauft werden. In den USA ist das Internetzocken mit Dollar fast überall verboten. Glücksspielanbieter versuchen daher mit "Social Games", Kunden zu erreichen, wenn diese nicht im Casinos sind. Mit der Novomatic-Social-Casino-Lösung namens Greentube Pro sollen sich neue Kundenbindungs- und Marketingmöglichkeiten für die Hard-Rock-Betreiber auftun. (APA, 12.3.2018)