Tour de France 2020 beginnt in Nizza

Bereits 1981 Startort der Frankreich-Rundfahrt

Wien – Die Tour de France 2020 wird in Nizza an der Cote d'Azur beginnen. Tour-Chef Christian Prudhomme verkündete einen Tag nach dem Ende der traditionellen Fernfahrt Paris-Nizza die Wahl der südfranzösischen Großstadt am Mittelmeer als Austragungsort des Grand Depart in zwei Jahren. Nizza wird den Start der Frankreich-Rundfahrt zum zweiten Mal nach 1981 organisieren. Zuletzt war die Große Schleife 2013 in Nizza nach dem Auftakt auf der Insel Korsika zu Gast.

"Diese Neuigkeit werden etliche Radprofis mit einem Lächeln aufnehmen", sagte Prudhomme angesichts der Attraktivität des beliebten Ferienziels. Die Landschaft um Nizza sei vielfältig und könne für spannende Rennen sorgen, dies sei exakt das Vorhaben für die Tour 2020. Als Startdatum der 107. Ausgabe des wichtigsten Radrennens der Welt wurde der 27. Juni 2020 genannt. Nähere Angaben zur Etappengestaltung gab es nicht.

2018 Vendee, 2019 Brüssel

Dieses Jahr beginnt die Tour de France (7. bis 29. Juli) im Westen Frankreichs im Departement Vendee. 2019 erfolgt der Start der Grand Boucle zu Ehren von Eddy Merckx in der belgischen Hauptstadt Brüssel am 6. Juli. (sid, 12.3.2018)