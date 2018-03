"Anschluss" im ORF: 1,1 Millionen lauschten der Rücktrittsrede Schuschniggs

Die Sondersendung "ZiB History Spezial" am Sonntag um 19.47 Uhr wurde in punkto Quoten nur von der "ZiB 1" und "Bundesland Heute" übertroffen

Wien – Über 1,1 Millionen Zuseher sahen am Sonntag um 19.47 Uhr in ORF 2 die Sondersendung "ZiB History Spezial" zum 80. Jahrestag des "Anschlusses". Der ORF sendete zeitgleich mit ihrem historischen Beginn am 11. März 1938 die wichtigsten Ausschnitte der berühmten Abschiedsrede von Bundeskanzler Kurt Schuschnigg samt Schlussworte: "Gott schütze Österreich". Für die historische Einordnung der im Radio übertragenen Rede sorgte Hugo Portisch.

orf Schuschniggs Rücktrittsrede: Dem Bundeskanzler war es ein Anliegen, der Bevölkerung die Lage und seine persönlichen Beweggründe zu erklären.

In punkto Quoten wurde die Sendung am Sonntag nur von der "ZiB 1" und "Bundesland Heute" übertroffen. (red, 12.3.2018)