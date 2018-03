Whatsapp-User können Chats eine Stunde lang "für alle" löschen

Neues iOS-Update erweitert Zeitraum für Löschung von Nachrichten um mehr als eine Stunde

Wer eine Whatsapp-Nachricht bereut, hat künftig länger Zeit, diese zu löschen. Das neue iOS-Update verlängert die Löschfunktion von versandten Chatnachrichten um mehr als eine Stunde. Seit vergangenen Oktober konnten Nachrichten sieben Minuten lang zurückgeholt werden, nun soll das Limit auf eine Stunde, acht Minuten und 16 Sekunden ausgedehnt worden sein.

Unabsichtlich oder sensibel

Das Feature sorgt dafür, dass Unterhaltungen nicht nur am eigenen, sondern auch am Gerät des Gesprächspartners gelöscht werden. Damit könnten einerseits unabsichtlich versandte Inhalte zurückgezogen werden, andererseits sensible Konversationen gelöscht werden. Im Unterschied zu beispielsweise "Signal" sieht WhatsApp keine automatische Löschung von Inhalten vor. (red, 12.3.2018)