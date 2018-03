Österreich gedenkt des "Anschlusses" – Mit Livestream

Am Montagvormittag findet ein Staatsakt in der Hofburg statt, bei dem Österreich des "Anschlusses" im Jahr 1938 gedenkt

Wien – Mit einem Staatsakt begeht das offizielle Österreich am Montag den 80. Jahrestag des "Anschlusses" Österreichs an Nazideutschland. Der Einmarsch deutscher Truppen am 12. März 1938 markierte das Ende der Ersten Republik.

Livestream von der Gedenkveranstaltung.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen lädt zu der Gedenkveranstaltung in die Wiener Hofburg, bei der die heimische Politprominenz praktisch vollzählig vertreten sein wird.

Nach der Begrüßungsrede wird auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) das Wort ergreifen. Die Gedenkrede hält der Künstler André Heller. (APA, 12.3.2018)