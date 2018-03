"Star Wars: The Last Jedi" vor DVD-Release im Netz gelandet

Knapp zwei Wochen vor dem Verkaufsstart stellen Piraten den letzten "Star Wars"-Streifen online

Fast hätte es "Star Wars: The Last Jedi" geschafft. Weder zum Kinostart noch bei der berüchtigten Preisverleihungssaison, bei der oft Kopien für Juroren kursieren, wurde der Film illegal online gestellt. Doch zwei Wochen vor dem offiziellen Verkaufsstart von Blu-Ray- und DVD-Versionen mussten sich die "Star Wars"-Macher doch Piraten geschlagen geben. Der Film ist am Wochenende auf Tauschbörsen im Netz aufgetaucht.

Lieferung an Händler

Ein mögliches Leck könnte in der Auslieferungskette der DVDs und Blurays zu finden sein. Diese werden momentan an Händler transportiert. Hier gibt es natürlich unzählige Möglichkeiten, eine Kopie zu entwenden und diese dann online zu stellen. Dem Verantwortlichen drohen allerdings heftige Strafen. Auch der Download der illegal ins Netz gelangten Filmversion ist rechtlich nicht zulässig. (red, 12.3.2018)