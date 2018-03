Taliban erobern Bezirkszentrum in Westafghanistan

Sieben tote Zivilisten nach Raketenbeschuss in Ostafghanistan

Kabul – Die radikalislamischen Taliban haben in der schwer umkämpften westafghanischen Provinz Farah ein Bezirkszentrum erobert. Der Leiter des Provinzrats, Farid Bachtawar, sagte am Montag, das Büro des Bezirksgouverneurs in Anar Dara und das Polizeihauptquartier seien seit der Nacht in der Gewalt der Taliban. Die hätten gegen Mitternacht (Ortszeit) mit rund 300 Kämpfern angegriffen.

15 Sicherheitskräfte seien "verschwunden". Der Sender 1TV berichtet von mindestens zehn toten Polizisten. Zwei weitere Provinzratsmitglieder, Dadullah Kani und Jamila Amini, sagten, dass es derzeit schwere Gefechte um die örtliche Armeebasis gebe. Dort seien 60 bis 70 Soldaten stationiert, die um Luftunterstützung gebeten hätten. Verstärkung komme auch aus der Provinzhauptstadt, aber erst am Nachmittag.

Umkämpfte Provinz

Farah gehört zu den am schwersten umkämpften Provinzen in Afghanistan. Erst Freitagnacht waren in einem anderen Bezirk mindestens 18 Sicherheitskräfte getötet worden.

In der ostafghanischen Provinz Nangarhar sind beim Beschuss eines Privatautos mit einer Rakete unterdessen mindestens sieben Zivilisten ums Leben gekommen. Das sagte Provinzsprecher Attaullah Chogiani am Montag. Unter den Opfern seien drei Kinder und Frauen. Ein Talibankämpfer habe am Sonntagabend versucht, den Wagen anzuhalten, aber der sei weitergefahren. Daraufhin hätten seine Kameraden, die in der Nähe auf einem Hügel Stellung bezogen hatten, die Rakete abgefeuert. Sie hätten dabei auch ihren Kameraden getroffen und getötet. Die Passagiere seien unterwegs zu einem Begräbnis gewesen.

Der Sprecher der Taliban, Zabihullah Mujahid (Sabiullah Mudschahid), wies das zurück – allerdings mit zwei unterschiedlichen Angaben. Per Textnachricht sagte er zunächst, Angehörige der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hätten auf den Wagen geschossen. Die hat in Nangarhar ihre einzige größere territoriale Basis im Land. Kurz darauf twitterte Mujahid, bei den Tätern handle es sich um eine Bande von Entführern.

Die Taliban kontrollieren oder beeinflussen nach Angaben des afghanischen Militärs heute wieder mindestens 14,3 Prozent des Landes. Aus einer neuen Übersicht des Generalinspekteurs des US-Senats für den Wiederaufbau in Afghanistan (SIGAR) über die Lage der mehr als 400 Bezirke im Land von Ende Februar geht hervor, dass die Taliban 13 Bezirke voll unter voll Kontrolle haben und 45 "beeinflussen". Andere Quellen sehen höhere Zahlen.

Der afghanische Präsident Ashraf Ghani hatte den Taliban vor knapp zwei Wochen ein umfassendes Friedensangebot gemacht. Die haben bisher offiziell nicht reagiert und ihre Angriffe fortgesetzt. (APA, 12.3.2018)