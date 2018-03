Uncensored Playlist: Mit Popsongs die Zensur umgehen

Reporter ohne Grenzen will zensurierte Artikel über Streamingdienste in Ländern verbreiten, in denen die Texte nicht erscheinen dürfen

Berlin – Zum Welttag gegen Internetzensur am 12. März veröffentlicht "Reporter ohne Grenzen" die Uncensored Playlist. Die Organisation nutzt Musik als Schlupfloch, um zensurierte Artikel über Streamingdienste auch in jenen Ländern zu verbreiten, in denen die Texte nicht erscheinen dürfen.

#truthfindsaway

Journalisten aus China, Ägypten, Thailand, Usbekistan und Vietnam haben mithilfe lokaler und internationaler Künstler jeweils zwei ihrer Texte zu Popsongs gemacht. Über Streamingdienste wie Spotify, Deezer und Apple Music lassen sich die zehn Songs weltweit anhören, auch in den Heimatländern der Journalisten, in denen die Originaltexte wegen der strengen Zensur nicht erscheinen dürfen. Die Songs erscheinen auf Englisch sowie in der Originalsprache der Länder, aus denen die Journalisten stammen. Der Hashtag der Kampagne ist #truthfindsaway.

the uncensored playlist

"Wir nutzen mit dieser Kampagne eine Hintertür", sagt ROG-Vorstandsmitglied Matthias Spielkamp. "In vielen Ländern verwehren die Machthaber den Menschen freien Zugang zum Internet, doch Musikstreamingdienste sind fast überall frei zugänglich. Also verbreiten wir die Texte mutiger Journalisten als Popsongs – damit Zensoren und Diktatoren in aller Welt endlich verstehen: Das freie Wort lässt sich nicht unterdrücken, die Wahrheit findet immer einen Weg." (red, 12.3.2018)