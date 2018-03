Morgen-Update für Montag, den 12.3.2018: Messerattacke vor iranischer Residenz, Helikopterabsturz in New York und ÖVP

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Panorama] Vor der iranischen Residenz wurde in der Nacht auf Montag ein Messerangreifer erschossen

In New York ist ein Helikopter in den East River gestürzt – mindestens zwei Menschen kamen dabei ums Leben

[Inland] ÖVP legt nach Landtagswahlen weiter zu

[International] Fünf Jahre Papst Franziskus: Frühlingslüftchen statt Reformsturm

[Architektur] Otto Wagner: Der Erfinder des 20. Jahrhunderts

[Wirtschaft] Trump droht erneut mit höheren Zöllen – China warnt vor Handelskrieg

[Wissenschaft] Erstmals "Todeswelle" im menschlichen Gehirn beobachtet

[Gesundheit] Krafttraining: Wie man richtig trainiert

[User] Montagsfrage: Was erhoffen Sie sich von Reisen? Kommen Sie zu unserem philosophischen Gedankenspiel ins Forum!

[Wetter] Am Montag ziehen bereits von Vorarlberg bis zum Mühlviertel ein paar Schauer durch, ab Mittag muss man dann im Großteil des Landes Regenschauer einplanen. 8 bis 18 Grad.

[Zum Tag] Am 12. März 1894 verkaufte The Coca-Cola Company Coca-Cola zum ersten Mal in Flaschen.