Wien: Messerattacke vor iranischer Residenz, Angreifer tot

26-Jähriger attackierte laut Polizei Überwachungsposten des Bundesheeres

#Aktuell: #Wenzgasse- Iranische Residenz: Unbekannter Angreifer mit einem Messer von Überwachungsposten des österreichischen Bundesheeres erschossen. Näheres derzeit unklar. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) March 11, 2018

Wien – Ein Überwachungsposten des österreichischen Bundesheeres hat vor der iranischen Residenz in Wien-Hietzing in der Nacht auf Montag einen Messerangreifer erschossen. Der 26-jährige österreichische Staatsbürger hatte den Soldaten am späten Sonntagabend mit einen Messer attackiert, teilte die Polizei mit. (APA, 12.3.2018)